罕病未列第九類 台中市衛生局長：直接跟衛生局接洽

指揮中心發言人莊人祥曾指出，AZ前10大副作用仍以注射部位的疼痛為主，占超過55%，接著是疲倦、肌肉痛，發燒則是第一、第二天較多，約為20多%，其他國家分析指出，AZ第二劑副作用較少。近日小兒科醫師徐嘉賢表示聽聞最詭異的副作用是「食慾大開」，也有已接種的網友留言分享，「超餓！當了2天的大食怪」。

2021-07-21 14:21