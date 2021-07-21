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罕病未列第九類 台中市衛生局長：直接跟衛生局接洽

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展。圖／台中市政府提供

台中市有市民反映，雖罹有罕見疾病，卻未列入中央指揮中心公布的第九類罕見疾病內，該怎麼辦？對此，衛生局長曾梓展回答指出，按中央規定，重大和罕見疾病都可以施打疫苗，若未被列入，可視為個案，可以備好相關資料直接找衛生局處理。

新冠疫苗

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