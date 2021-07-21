袁健生口述歷史出版 憶李登輝霸氣丟柯林頓邀請函

國安會前秘書長袁健生，1974年便赴美從事外交工作，駐美逾30年的經歷讓他「交手」多位美國總統，從卡特、雷根、歐巴馬到拜登；也跟蔣經國等歷任中華民國總統有深刻互動。由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。

張力表示，蔣經國任總統時籌組「國會組」訓練國會外交人才，前駐美代表沈呂巡、李大維與袁健生都出身國會組，其經歷是外交史重要的一頁。他在沈呂巡的介紹下獲得袁健生同意做口述歷史，還飛到美國訪問旅居洛杉磯的袁健生。

袁健生在訪談中透露，當年調到「國會組」後遇上台美斷交，小蔣總統認為駐美外交不能沿用「舊中國遊說」的舊思維，必須用新的方法建立與美國國會的關係。他為了認識時任美國聯邦參議員的現任美國總統拜登，先調查他每日搭乘火車的時間表，每天在華府車站等候，終於等到拜登。拜登對於袁的鍥而不捨大感驚訝，當下表示「對台灣處境相當同情」，立即要助理注意台灣事務，並安排與袁健生的正式會面。

袁健生也在訪談中點評多位台灣總統。他透露，李登輝曾因不滿柯林頓總統的安排，在美國在台協會處長面前直接把柯林頓的邀請函丟到地上，展現他的霸氣。因為柯林頓在事前協商時要求李登輝不可親自出席亞太經合會，李登輝對此不以為然，毫不顧忌地以行動告訴美方。

前副總統呂秀蓮對生活品質的講究則讓袁健生印象深刻。某次她出訪洛杉磯，落腳麗緻卡爾頓飯店，問袁健生這是幾星級飯店，接著用手一摸床單便準確說出床單的支紗數，確認這是六星級飯店才會使用的高級寢具。

在袁健生眼中，前總統馬英九是精力充沛的「完美主義者」。他每天晚上下班後，在書房裡仔細批閱重要公文，文件中的錯字或遺漏都逃不過他的法眼，還經常半夜來電討論指示各項議題。然而每天必早起晨跑，官員上午七時左右就會接到總統來電，要求部會澄清錯誤新聞，尤其是對他個人的負面報導。

馬英九任台北市長時，以台北市長和國民黨主席的雙重身分訪美，袁健生全程陪同，見識到他的一絲不苟。他回憶，馬英九要求各種費用支出必須一清二楚，黨務與市務分開，不能含糊；仔細到連乘坐巴士的費用都要以人頭計算，由市政府和國民黨分別負擔。之後袁健生返台述職，登機前買了馬英九和周美青在紐約念書時最喜歡吃的貝果回台當伴手禮，隨扈隔天卻氣急敗壞地跑到袁下榻旅館，表示奉總統指示「不能收禮、下不為例」，還送上台幣兩千元表示這是代購。