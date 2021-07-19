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台中家教男隱型傳播鏈疑藏黑數 盧秀燕強調：仍未收案

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府追查30歲家教男案15386疫情傳播鏈，擔心這個特殊交友圈的傳播鏈擴及台中、彰化，和雙北，且仍藏有疫情黑數，市長盧秀燕上午受訪時強調「目前仍未收案」。記者黃寅／攝影
台中市政府追查30歲家教男案15386疫情傳播鏈，擔心這個特殊交友圈的傳播鏈擴及台中、彰化，和雙北，且仍藏有疫情黑數，市長盧秀燕上午受訪時強調「目前仍未收案」。記者黃寅／攝影

台中市政府追查30歲家教男案15386疫情傳播鏈，擔心這個特殊交友圈的傳播鏈擴及台中、彰化，和雙北，且仍藏有疫情黑數，市長盧秀燕上午受訪時強調「目前仍未收案」另也最新檢驗出爐，家教男6月27日在雙北接觸者檢驗結果是陰性，但本月11日台中市旅館開房間還有3名接觸者的PCR檢驗結果，待下午台中市疫情記者會進一步說明。

盧秀燕上午視察仁愛之家附設日照中心時強調，確診者足跡複雜，卻不配合疫調，市府透過警政協尋抽絲剝繭找足跡，到現在都未收案。她說，不配合疫調導致疫調困難，影響防疫，一定要罰。另外，市府昨天已因家教男隱瞞及誤導疫調，已依傳染病防治法開出最高罰鍰30萬元。

據了解，台中市疫調家教男過程中，在警政協尋協助下，7天來匡列人數暴增至64人，其中2人包括台中27歲搬家男案15428、彰化屏東出差創投男案15479確診，59人採檢陰性，3人還在採檢中，甚至匡列對象還擴大到雙北九個行政區。

但衛生局長曾梓展也特別澄清，家教男雖有特殊交往的社交圈，但截至目前台中市的疫調顯示，他去旅館開房都是一對一的人與人的連結，並未查到有開趴的情形。

另外，家教男足跡難調查之處也在於他並未自己駕車，行動時多搭大眾交通工具和計程車，使得警方追查也相對困難，但因其交往複雜，害怕吐實會影響其交往生態，也讓疫調人員感覺家教男還有未吐實之處。

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