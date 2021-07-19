楊志良公開ANA抗體駁混打 黃高彬：非關疫苗效用

前衛生署長楊志良參與國產聯亞疫苗的臨床試驗，但日前爆出還沒等到解盲就去接種公費的AZ疫苗，引發爭議。但楊志良昨天又在臉書表示，因為一直未收到聯亞結果通知，且6月7日檢驗體內的ANA抗體僅有40，認為是陰性才去打AZ疫苗。但這說法不但被許多醫師打臉，連聯亞主持人、中國附醫副院長黃高彬都表示，ANA抗體是臨床試驗前確認試驗資格的，和疫苗效果無關。

黃高彬表示，抽血測ANA抗體是為了解受試者是否有紅斑性狼瘡等免疫性疾病，是受試前篩選的程序之一，若有相關疾病則會被踢除，「不是所有人來都可以成為受試者」。

他說，抽血後也要等兩三天後結果出爐，隔一周才會真的施打安慰劑或是疫苗。而且臨床測試前都會和受試者說明試驗的流程，也有強調等到10月、11月才會解盲。就算因為疫情嚴峻要提早解盲，也要等通過EUA後，才能和食藥署申請提早解盲，為安慰劑組施打疫苗，以維護其權益。

雖然臨床試驗中退出試驗都是很正常的事，但黃高彬也忍不住痛批楊志良的做法「不厚道」，直說楊志良都已簽署同意書，現在又反悔，「是他違約，不是我們違約」。

不過黃高彬說，在試驗設計時就會預想有受試者退出試驗，因此都會多收臨床試驗人數，目前約有3、40人退出，都在預設範圍內，對整體收案並無影響。

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