快訊

泰國學運周年軍警鎮壓：疫情失控下的保命疫苗抗爭？

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

楊志良公開ANA抗體駁混打 黃高彬：非關疫苗效用

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
前衛生署長楊志良。圖／本報資料照
前衛生署長楊志良。圖／本報資料照

前衛生署長楊志良參與國產聯亞疫苗的臨床試驗，但日前爆出還沒等到解盲就去接種公費的AZ疫苗，引發爭議。但楊志良昨天又在臉書表示，因為一直未收到聯亞結果通知，且6月7日檢驗體內的ANA抗體僅有40，認為是陰性才去打AZ疫苗。但這說法不但被許多醫師打臉，連聯亞主持人、中國附醫副院長黃高彬都表示，ANA抗體是臨床試驗前確認試驗資格的，和疫苗效果無關。

黃高彬表示，抽血測ANA抗體是為了解受試者是否有紅斑性狼瘡等免疫性疾病，是受試前篩選的程序之一，若有相關疾病則會被踢除，「不是所有人來都可以成為受試者」。

他說，抽血後也要等兩三天後結果出爐，隔一周才會真的施打安慰劑或是疫苗。而且臨床測試前都會和受試者說明試驗的流程，也有強調等到10月、11月才會解盲。就算因為疫情嚴峻要提早解盲，也要等通過EUA後，才能和食藥署申請提早解盲，為安慰劑組施打疫苗，以維護其權益。

雖然臨床試驗中退出試驗都是很正常的事，但黃高彬也忍不住痛批楊志良的做法「不厚道」，直說楊志良都已簽署同意書，現在又反悔，「是他違約，不是我們違約」。

不過黃高彬說，在試驗設計時就會預想有受試者退出試驗，因此都會多收臨床試驗人數，目前約有3、40人退出，都在預設範圍內，對整體收案並無影響。

新冠疫苗

延伸閱讀

聯亞疫苗試驗主持人黃高彬：楊志良的話聽聽就好

聯亞疫苗二期期中資料出爐 專家：抗體效價略低

女嬰喝母乳猝死案 高大成：從這2點研判與AZ疫苗無關

哺乳媽媽打AZ女兒猝死 醫：打疫苗釀猝死「無稽之談」

相關新聞

楊志良公開ANA抗體駁混打 黃高彬：非關疫苗效用

前衛生署長楊志良參與國產聯亞疫苗的臨床試驗，但日前爆出還沒等到解盲就去接種公費的AZ疫苗，引發爭議。但楊志良昨天又在臉書...

林口三井員工確診 停業1天、逾千名員工居家快篩

林口三井OUTLET今日上午突然宣布暫停營業1天，經了解後確認1名專櫃人員在今早PCR被通報確診，已要求員工別來上班，並...

蔣萬安發起「愛心待用餐」串聯計畫 邀江啟臣拋磚引玉

國內疫情衝擊民生經濟，讓弱勢家庭更難以溫飽。國民黨立委蔣萬安響應並加入民間「愛心待用餐」行列，提供免費餐點給需要的民眾，...

新北市「點子學校」，讓好點子被看見、被實踐

一座城市的共好共榮，需要集眾人的好點子，找到同好，將想法付諸實踐。 為了激盪更多創意發想，財團法人新北市文化基金會與TEDx等五大品牌合作成立「iDeas School 點子學校」，推動國際城市青年

新北打造「永續主場」 2021亞太社會創新高峰會4/10開跑

第四屆亞太社會創新高峰會，將於4月10、11日登場，從「投資亞洲」角度出發，聚焦「城市」、「女力」、「青創」；主辦方之一的新北市，也是最早把永續明確注入政策的縣市，市長侯友宜分享擘劃藍圖，從「新北好，

培育台灣運動力 基層棒球選手進軍大舞台

全球疫情嚴峻下，2020年各國運動產業備受打擊，幸而台灣在政府、醫護、民眾的全面團結下，讓中華職棒如期開幕，開創全球首例，讓民眾入場觀看，甚至以中英文轉播到全世界，成為台灣棒球史上重要的一天。 今年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。