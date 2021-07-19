林口三井員工確診 停業1天、逾千名員工居家快篩

林口三井OUTLET今日上午突然宣布暫停營業1天，經了解後確認1名專櫃人員在今早PCR被通報確診，已要求員工別來上班，並進行自主快篩。三井公司公關部資深經理曾玲玲表示，林口三井有超過千名員工，每天上班都有數百人，會看自主篩檢結果再討論是否於明天復業。

曾玲玲指出，該名確診專櫃人員17日還有上班，當天沒有相關症狀，但後續疑似和確診友人有接觸而被匡列，今早PCR採檢為陽性，目前已被安置在加強版防疫旅館收治，也已通報公司。

考量公司環境安全，林口三井宣布今日停業1天，並啟動緊急措施對全館消毒，而超過千名員工也鼓勵居家快篩並禁止上班，下午會針對員工快篩回報結果，與各專櫃再開會討論，確認是否要在明天復業。

曾玲玲表示，相關疫調還有待衛生主管機關公布。

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