近六日境外移入Delta變異株增7例 18日起列緬甸為高風險國家

近期Delta變異株肆虐全球，指揮中心今指出，從上周六至今，境外移入有7例經過病毒基因定序，發現是Delta變異株，當中包括英國、美國、捷克、印尼、緬甸等國家，指揮官陳時中宣布，自18日零時起，增列緬甸為「重點高風險國家」。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，從7月10日至7月16日境外移入確定病例病毒定序結果，案號15155自英國回來20多歲男性，為Delta變異株，他有接種過莫德納疫苗第一劑，沒有第二劑。案15283自美國回來30多歲本國籍女性，6月9日、7月7日各注射一劑莫德納疫苗，第二劑跟回國同一天，確定是Delta感染。另外捷克1例、印尼2例，總共7例的個案，Ct值大概是10-22都有，都屬於剛發病狀況。

羅一鈞表示，案15415為60多歲男性，有慢性病、符合使用單株抗體條件，目前住院治療中，大多是無症狀或是輕症情形。

指揮官陳時中今天宣布，考量緬甸疫情現況及風險，於「重點高風險國家」增列緬甸。自7月18日零時起(抵台時間)，自海港或空港入境我國人士，如過去14天有緬甸旅遊史(含轉機)者，入境後均應至集中檢疫所進行14天檢疫，且須配合於入住時與檢疫期滿分別進行PCR檢測，另檢疫期間第10至12天以「家用快篩」採檢一次；旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用；此外，國籍航空公司機組員亦維持自「重點高風險國家」航線航班返台後，應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍檢疫14天，且檢疫期滿進行PCR檢測。

指揮中心表示，緬甸近1個多月疫情再度遽升，近1周日增確診數由50例以下，上升至逾4,000例，新增確診及死亡數均續創新高，檢驗陽性率已逾30%；迄今累計逾20萬例確診病例，逾4千例死亡，致死率2%。此波疫情初期病例多來自鄰近印度邊境之實皆省(Sagaing)及欽邦(Chin)，爾後與印度接壤之多個社區陸續爆發疫情，並監測到Delta變異株。該國已於部分地區實施居家令，因醫療體系之篩檢量及檢測能力不足，實際疫情可能比官方公布更為嚴峻。

指揮中心指出，現行「重點高風險國家」為巴西(Gamma巴西變異株)、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉及本次新增之緬甸(Delta印度變異株)等，共8國。