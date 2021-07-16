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百部三好微電影 今起票選人氣王

文 / 人間福報 提供

2021三好微電影優選TOP100，在今天開始投票。 圖／國際佛光會世界總會 提供
2021三好微電影優選TOP100，在今天開始投票。 圖／國際佛光會世界總會 提供

【記者曹麗蕙台北報導】被譽為世界微電影奧斯卡「三好微電影國際創作競賽」，百部優選作品名單今天出爐，包括金馬影后陳淑芳、大馬視帝后溫紹平、林奕庭都參與演出，讓影迷十分驚喜。

三好微電影優選TOP100今起，於國際佛光會世界總會臉書粉絲團展開投票，票選人氣最高的前十名的作品，可獲得優先進入決賽權。

金馬影后作品 訴說成長意義

由國際佛光會世界總會主辦的「三好微電影國際創作競賽」，今年邁入第三屆，網路徵件截至六月三十日止，共有來自台灣、法國、美國、加拿大、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南、澳洲、中國、香港、澳門等國家地區，一百六十三件作品報名，影片類型涵蓋劇情片、紀錄片、動畫片等。

今天公布百部優選名單，其中再次參賽的導演羅越與徐立功合作的《日後，回家路》，由第五十七屆金馬獎影后陳淑芳主演，劉畊宏共同擔任監製，林彥君、王滿嬌、黃鐙輝等實力派演員參與演出；二十分鐘片長就加入八首配樂及電影主題曲，並由古典樂手老師現場演奏錄製，每一首都是和配樂老師黃君毅討論修改多次的結晶。

《日後，回家路》在現代年輕人與年邁長輩的互動過程，帶出成長的意義，一句「有些東西雖然隨著時間改變了，但就像家一樣，一直都在！」貫穿整個故事，希望透過影片傳遞人與人之間的愛，勇敢、大方面對家人之間的情感，在疫情中帶來溫暖正面的力量。

視帝視后搭檔 刻劃社會悲歌

不只有台灣金馬影后加持，大馬視帝、視后溫紹平和林奕廷也為微電影《念》，再度合體，勾勒社會悲歌；兩人為馬來西亞最佳螢幕夫妻檔，在三好微電影《念》中，扮演結婚多年，仍膝下無子的恩愛夫妻，終於盼到喜訊之際，丈夫卻擔心妻子高齡懷孕風險大，身體負荷不了想放棄機會，但在愛妻堅持下，只好默默支持她的決定。

國際佛光會世界總會表示，三好微電影優選TOP100將在七月十五日至三十一日，於國際佛光會世界總會臉書粉絲團：「2021三好微電影國際創作競賽」活動（https://www.facebook.com/watch/184110531654910/1317801355278194）中票選，以ＦＢ「按讚數」加「分享數」的加總為人氣標準，並參考對照觀看影片人數，人氣最高的前十名作品將獲得優先決賽權。

2021三好微電影國際創作競賽
三好微電影優選TOP100名單：
1. 港灣——王偉丞
2. 包子 我和狗——廖哲儒
3. 殘山剩水——郭昱辰
4. 那些，美好時光——明邑鴻
5. 新北市身障游泳代表隊——潘瑋杰
6. 願——邱昱絜
7. 悔憶——廖芃棋
8. 承襲前輩的態度：辰記擊劍——曾馨儀
9. 覆牌—王浩泰
10 黑夜即逝——容哲豪
11. 油彩記憶——林信良
12. 牛奶不過期——胡思婷
13. CUPID——卓興隆
14. 惘——翻轉影像
15. 你若安好，便是晴天——賴霈瑜
16. 黃昏化妝師——符永順
17. 楨姐——蔡宗憲
18. 庸有——陳可群
19. 台北日和——紀佳佳
20. 黑潮——黑潮劇組
21. 50-50——廖梧佑
22. 奉茶——陳昭儀
23. 分——梁志涵
24. 摯友——K麥拉創藝影像
25. 12:15——王偉帆
26. 印象禪武——安樂茂思國際事業有限公司
27. 生之夢——陳冠羽
28. 長不大的守護者——許羽絜
29. 花開——櫻花樹下的漢堡店
30. 驚啥——江孟謙
31. 三好路——巴西協會
32. 廚師——馬來西亞佛光山
33. 自由的溫度——曾群芳
34. 你可以和我一起不呼吸——鄒猷新
35. 時食魔術師——楊棟樑
36. 爸爸的手機——傅逸佳
37. 透明的孩子——凌晨影視
38. 鍵盤——李挺誠
39. 活著——鍾煉龍
40. 生活在一起——劉純佑
41. 有夢去追——駱俊嘉
42. 河豚——黃秉安
43. 浮標——張家寧
44. 洄家之路——余英宗
45. 心眼——香港佛光道場
46. 一——謝宗宜
47. 金魚草——章雅筑
48. 綻放之種——劉靜怡
49. 我願——季慶平/國際佛光會洛杉磯協會河濱分會
50. 同學 你好嗎——賴韋勳
51. 夢迴人間——何勁廷
52. 實習費——洪成昌
53. 弦外知音——國際佛光會洛杉磯協會羅蘭一分會
54. 圓夢——范弘丁
55. 有此藝說——張可君
56. 日後，回家路——羅越電影有限公司
57. 念——海空影視製作
58. 好好好——國際佛光會青年總團部洛杉磯佛光青年第二分團
59. 牠們的第二個家——陳宣齊、賴健興、曾芊芊
60. 與子偕老——持續滾動影像有限公司
61. 一半——黃冬妮
62. 陋巷裡的春天——林煥文
63. Can I Play——國際佛光會洛杉磯協會及傳燈分會
64. 啞爸——藍空拍攝製作公司
65. 末路 小島 戀人——吳侑勳
66. 回家放假——董萱伶、黃楷喆、黃冠筌
67. 最後一日——陳思維
68. 愛情埋葬事件——徐誠遠
69. 我可以買一份快樂嗎？——黃德翰
70. 南國夢——劉純穎
71. 送愛到桃源——陳宏銘
72. 單車計劃——黃智榮
73. 無鏡——MORROR
74. 微光——陳允柔
75. 牛家人——舊視界文化藝術有限公司
76. Mamak——Vile Tomato
77. 鯨在八斗子——張弘榤
78. 家長簽名——如影水星
79. 後山樂園——朱彥銘
80. 親愛的陌生人——歐全翔
81. 千禧頻道——呂少宇
82. 彩虹眷村——游嵐菱
83. 月亮愛你——劉雨柔
84. Flight——郭致維
85. The View for Hope——Ron John Rivero
86. 囚鳥——國際佛光會沙巴協會
87. 樹人——江福榮
88. 記憶中的味道——謝春輝
89. 年夜飯——游皓為
90. 餘溫——張晉毓
91. 城市，明天——陳昱瑞
92. 選擇是改變——吃手手工作室
93. Don't Judge A Book...——Amir Aghelnejad
94. 三顆馬達——造夢者團隊
95. 最後面試——真影創藝
96. 嚴選阿嬤——台灣大學社會工作學系《安寧終老計劃》團隊
97. 一念真善美——國際佛光會昆士蘭協會
98. 希望——國際佛光會冼都分會
99. 不可抗力——吳浩然
100. 無法忘記的回憶——我們沒燈光

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