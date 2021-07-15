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65歲打疫苗要重新上網登記 台南里長動員志工協助1922登記

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆區東角里動員志工協助長輩上網登記打疫苗。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區東角里動員志工協助長輩上網登記打疫苗。記者吳淑玲／攝影

台南市府安排65歲以上注射作業將在今天結束，之前里長通知打疫苗還有很多65歲長輩沒打到，不少里長被駡臭頭，麻豆東角里長林釗洧說，因政策改變由中央1922系統銜接，趕快發動志工協助不會上網的里民上網預約，目前該里約有上百名65歲以上長輩還沒打疫苗。

麻豆區長柳世雄說，感謝各里長及里幹事、志工的協助，因政策一直在改變，目前都必須到1922系統重新登記，因為有許多長輩不會使用系統，除了到區公所或衛生所等協助登記，各里長也發動年輕、會使用電腦的志工協助上網登記。

麻豆區17日周六在曾文農工風雨球場加開社區接種站，上午和下午各500人，柳世雄表示目前還有名額，請符合資格者踴躍預約接種，加快疫苗接種覆蓋率，早日恢復正常生活。

里長林釗洧說，之前是按疫苗分配量，再依照年紀逐一通知接種，所以有不少里民還在等候通知，沒想到政策又變了，改要上網預約，被駡過就算了，趕快協助里民預約早日打到疫苗才安心。

麻豆區公所提醒，已經施打過疫苗的長輩，此次不必上網登記，施打疫苗辦法已變，尚未打疫苗者要上網登記才能打得到疫苗。

台南麻豆區東角里動員志工協助長輩上網登記打疫苗。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區東角里動員志工協助長輩上網登記打疫苗。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區東角里動員志工協助長輩上網登記打疫苗。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區東角里動員志工協助長輩上網登記打疫苗。記者吳淑玲／攝影
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