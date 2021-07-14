印尼台商染疫4人亡 已聯繫自費包機預計28日返回台灣

印尼疫情持續嚴峻，印尼台灣工商聯誼會聯合總會總會長王安左今天表示，目前台商回報的確診台灣人數已有76人，4人因病過世，許多人都還在治療中，目前台商已經聯繫好一班自費包機，預計28日回台灣；國民黨立委溫玉霞說，國家無論大小事各地台商都義不容辭出錢出力，現在台商有困難需要政府協助，希望政府幫忙讓他們能回到台灣。

王安左說，印尼台商總會3日成立疫情總指揮中心，協助印尼各地商會的台商，資源共享，截至昨天台商回報的確診台商人數已有76人，4人因病過世、10位康復，其餘都仍在治療，當中也有人重症住院。

王安左說，有台商希望包機回台灣，但現在華航和長榮的客機、貨機都停飛，多位人士協助調查台灣想回印尼的移工人數，印尼方表示只要希望返台的台商超過80位就能啟動，目前報名人數已經超過一百位，雙方目前協調的模式是包機先從印尼出發載台商回台灣，移工再從台灣登機返回印尼，但現在有簽證問題需要解決，希望政府能多幫忙。

溫玉霞說，印尼疫情十分嚴重，一天確診人數高達4萬多人，醫療體系崩潰，很多台商和眷屬都陷入極大的恐慌與不安，她很擔心台商孤立無援的處境，根據他了解台商已聯繫好7月28日一班自費包機，她呼籲政府相關單位全力協助，「主動一點、積極一點、救援快一點」。

溫玉霞說，政府長期以來鼓吹新南向政策，台商都全力配合前往投資打拚，每逢國內有大小事需要台商捐款，熱血的台商都義不容辭、出錢出力，例如疫情爆發初始台商就主動捐口罩和防疫物資，不久前太魯閣號事故捐款，以及台商採買鳳梨，台商都慷慨解囊，儘管自疫情爆發一年半來，台商經營不易，有些還生意虧損、收入劇減，但只要台灣社會有需要，台商們也都二話不說，即使慘澹經營也全力響應政府的愛心捐獻，從沒有計較，因為台商就是這麼挺國家，如今台商有求於政府，希望政府趕快幫忙。

僑委會委員長童振源12日在臉書上表示，持續協助部分持有印尼護照的台商回台問題，希望能盡快讓他們回台灣躲避疫情，7月28日會有一班包機回台灣，據說8月會有幾班定期航班，僑委會會密切注意，以便即時協助印尼台商，僑委會全力配合駐印尼代表處，妥善照顧與協助印尼台商度過這個難關。