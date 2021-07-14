又摃！威力彩週四頭獎衝6.3億
7月12日開獎的威力彩，第一區中獎號碼為36、21、22、07、15、29，第二區中獎號碼為05號。派彩結果，頭獎已連30摃！台彩預估，本週四（7/15）頭獎上看6.3億元，若一注獨得，將是威力彩今（110）年次高頭獎！
威力彩今年曾開出過兩次頭獎，一次為3月4日在台南開出9.21億頭獎；另一次為3月29日於台中開出3.68億元頭獎，兩次皆為一注獨得。
微解封疫情稍緩，外出還是要注意自身防護，戴口罩、勤洗手，保持社交距離。
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