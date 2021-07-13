微解封首日遊客回來了？盤點全台開放景點人潮熱不熱

全國三級警戒雖延長至7月26日，但於今天起逐步鬆綁管制「微解封」，規畫降載開放的各景區、遊樂區、博物館均有悶久了的民眾外出遊賞，由於正值暑假，有家長刻意帶著孩子出來「放電」，很開心能在人少安全的平日出遊，只是最大不便是不能邊走邊吃，但顯然仍有疫情顧慮，微解封首日未見人潮，遊客及商家大多保守觀望，期待真正解封日到來。

遊客賞鯨 首日迎來抹香鯨

花蓮賞鯨豚業者開放遊客搭船出海賞鯨豚，賞鯨公司的總經理呂世明表示，賞鯨船已2個月沒開，今天海上除了看到一群花紋海豚，還遇到大約10頭抹香鯨。幸運地在首航發現目擊率只有2.3％的抹香鯨現身，看到抹香鯨在海上悠遊，噴出水氣、舉尾，船上遊客驚呼連連，用手機、相機記錄海中嬌客的身影。

石門水庫管理站前湧近百輛車

封園56天的石門水庫園區，今天起適度開放，並實施入園小客車400輛、機車100輛總量管制，因有實名制，上午園區管理站前約有近百輛車子等候入場，略有塞車，園區內人潮並不多，截至中午12點左右，入園小客車有220輛，尚未達管制上限。石門水庫雖然宣布開放，但水庫遊艇業仍決議自主封船，待疫情趨緩再開始營運。

合歡山停車場降載僅開放幾滿

微解封首日，合歡山指標性景點武嶺亭跟著解封，從清晨至今，上合歡山、清境地區已見車流，降載僅開放4成的停車場幾乎都停滿，但人潮算不上密集，只見遊客脫序行為不斷，有人脫口罩拍照，甚至跨越到欄杆外取景，甚至公然違法炊煮，脫罩開心大啖火鍋，讓人重溫疫前「高山特殊風景」。

遊樂園家長帶孩子來放電

六福村主題樂園苦撐近2個月，今終於盼到遊客再次上門，雖然園內防疫全部高標準，還加派工作人員巡場宣導防疫，但就是希望提醒遊客防疫不要鬆懈，不過首日入園遊客並不踴躍，甚至不到500人，也出現遊客1人包場遊樂設施的奇景。

台中麗寶樂園今天早上9點30分開園，一早6點30分從台北出發的孫姓男子帶二名女兒到樂園玩，此行是他們的環島之旅，利用非假日到樂園很安全，人少好逛。一位住台中的媽媽也帶二名兒子來玩，她說，兒子在家防疫太久，今天樂園第一天開園帶他們來放電，樂園都有完全消毒過，應該最安全。

雲林縣劍湖山遊樂園今天早上9點開園，正逢學生放暑假，劍湖山遊樂園售票口有不少親子遊客等候排隊入園，來自台中的遊客今天與太太帶著2名小孩到遊樂園玩，他說，3級警戒至今一家4口幾乎足不出戶，今天才出門透透氣。樂園表示人潮其實還沒完全回溫，飯店當月訂房率僅1成左右，預期8月疫情如有明顯趨緩，可能才有一波出遊人流回升。

高雄義大遊樂世界因應三級警戒關閉近2個月，原暑期檔期活動也因此延期，今天盼來微解封，考量部分設施尚無開放，便推出限時優惠票價藉此吸引遊客，上午9時開園後1個多小時，約有10多名遊客前往，入園的遊客低調說，趁微解封出來走走看看。但上午遊客稀落，尚無明顯人潮。

電影院熱門片搶手

電影院從今天起微解封，每時段有開放人數限制，民眾可以預約看電影，上午11點多第一場次已經有台北民眾迫不及待搶頭香，電影院業者表示，首日預約人數不算多，許多影廳都僅有個位數，不過，明天因有熱門新片上映，部分時段影廳預約非常踴躍，截至今天中午，明天預約人數已七、八成滿。

故宮南院首日遊客開心入館

嘉義縣故宮南院上午微解封開館開園，預約參觀人數管控，上下午場各限制百人，首日預約只有75人。正值放暑假，許多親子遊客戴口罩搭公車來，開心入場參觀，故宮開放「有蓋可旋緊」液體容器入場，喝水可脫口罩，但只限在開放公共空間喝水，展廳內禁止喝。

南投各景點門前冷落車馬稀

微解封第一天，似乎遊客並未恢復出遊意願，南投各景點未見人潮，不但日月潭環湖公路一上午車少外，連帶水社、邵達邵碼頭也很冷清，碼頭旁的店家，開張做生意的不多；即使是先前電話不斷的杉林溪，也沒遊客，除了期待周末能夠回升外，也盼早日全面解封，而九族文化村原本期待能夠迎接遊客到來，也未如預期般的回流，不少業者苦笑說，「是不是大家都躲在家裡預約疫苗了！」

阿里山冷清 商家閉門民宿住房率不到一成

阿里山森林遊樂區商店街超過6成關門，中正村長林孝州說，部分店家開門意願低，僅約三分之一開門，入園人數截至中午前145人，今天阿里山區民宿住房率不及1成，本周末也不到2成，業者分析最大原因仍與禁止內用有關。嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳坤茂表示，推估這個周末住房率可能也不到2成，稍早林務局曾函文各大民宿調查微解封意願，超過8成業者認為應等到7月26號疫情趨緩後再解禁。

台南虎頭埤遊客抱怨四下無人不能吃東西

微解封第一天，台南有100多年歷史的「第一水庫」新化虎頭埤風景區重新開放，遊客到下午兩點有近200人，不到過去平常日的一半。來自高雄的遊客說，他們過去每隔一兩個月就會全家來虎頭埤一次，但這次進來這麼寬廣遼闊的風景區竟然不能吃東西，即使四下無人，也要窩在自己的車子狹小空間那一起吃飯，真的很不合理。

崗山之眼園區等無人攤商不敢營業

今天起全台各地微解封，高雄崗山之眼上午8點半開園，接駁車等到10點才有人搭，遊客開園3小時入園遊客不到十人，園區攤商也全數拉上鐵門歇業中。業者說，解封首日遊客很少，園區攤商尚未復業，未來要視疫情與遊客量才決定開店時程，崗山之眼全區屬於戶外開放空間，接駁車也有做好防疫管制，謹慎迎接疫情解封。

團遊和平島 戶外野餐行不通

三級警戒今天微解封，旅行業可用9人小巴接團，台灣觀巴協會今天率先推出基隆和平島微解封團試水溫，1人1日遊1000元，原本打算讓遊客在和平島野餐，但因園內餐廳賣店只能外帶，不能內用，且園區內不得有用餐等未戴口罩行為，只能改外帶水餃到旅店客房內小歇及用餐。

小吃店家廟宇進不去 旅遊業者規畫有難度

旅行業今起適度鬆綁政策，可籌組總人數在9人以下的國旅團（含導遊等隨團服務人員），彰化在地旅遊業者邱明憲表示，即便過去以小團深度旅遊為主，但現在小吃店家以及廟宇景點都進不去，遊客能去的地方有限，行程規劃有難度，中央訂定的9人以下國旅團方案僅限於讓一些小巴、導遊、飯店有散客生意，彰化縣雖適度鬆綁，但因無法內用，就連民宿業者也擔心外來遊客，大都選擇停業到月底。目前在地觀光仍靜悄悄。

台中校園部分沒解封民眾晨運碰壁

台中校園今起「微解封」但有民眾一早跑了兩所學校想晨運卻碰壁，因多數學校選擇暑假施工，另有1/5的學校設快打站，校方決定暫不開放，讓民眾不得其門而入萬般無奈，指政府的「微解封」根本是假解封。

新北仍有疫情 緊盯人潮儀表板

新北市今日微解封開放相對嚴格，主要以博物館、藝文園區與部分景點戶外風景區為主，市長侯友宜說一早就出動相關局處到風景區做好人、車流掌控，出動公所、警察同仁到場查看人潮儀表板，目前還未有群聚現象傳出，但仍會持續監控。他指出，希望市民再一起努力配合，到26日警戒期限期待能有好結果。

墾丁大街夜市急想復業

疫情警戒升至三級後，屏東縣各流動商展和夜市停業已近兩個月，攤商叫苦一片，中央宣布微解封，墾丁大街自治管理委員會將向恆春鎮公所提交復業防疫計畫，安排15日預演，希望能在16日晚上復業並成為防疫示範夜市，但鎮公所憂心引發群聚力勸暫緩，等26日降級再復業。

澎湖全國唯一開放餐廳內用 但首日無一家審核過關

微解封時期，全台唯一開放餐廳有條件內用的澎湖縣，35家申請的餐飲業者昨有6家先做第一波審查，紛紛因隔板寬度高度不足、桌子間距不足1.5公尺等缺失還待改善，因此今天微解封首日在澎湖仍沒有餐廳可內用，縣府表示，會持續輔導有意願開放內用的業者盡快改善。