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中職／破紀錄157人投入選秀 高達120人落選

將接台中市警察局長 警政署副署長蔡蒼柏：首要做好防疫工作

中央社 / 台北12日電

警政署今天宣布，副署長蔡蒼柏16日調任台中市警察局長。蔡蒼柏今晚表示，明早將南下拜會台中市長盧秀燕，上任後將力求治安平穩，首要做好防疫工作，不容防疫破口出現。

由於台北市警察局長陳嘉昌16日將屆齡退休，警政署今天宣布，其遺缺將由台中市警察局長楊源明接任，另蔡蒼柏調任台中市警察局長，相關人事案將於16日辦理交接。

蔡蒼柏晚間接受媒體聯訪時表示，自己從小在嘉義成長，過往任職單位也多在雙北和金門，雖然和台中淵源不深，但接任新職的心情感到很高興，且預計明天早上南下拜會台中市長盧秀燕，除報告自己的工作理念外，也會看盧秀燕有何指示。

他提到，楊源明任內做得很好，觀察台中槍擊案件發生率也較早期減少許多，自己上任後將力求治安平穩，人事方面也先以安定為主。

除此之外，蔡蒼柏認為，眼下防疫工作最重要，不容許有防疫破口、疏失出現；另，立委陳柏惟罷免案暫定8月底投票，中選會預定16日討論罷免是否延期，若如期舉行，屆時也將確保選務工作平安順利完成。

蔡蒼柏指出，行政院長蘇貞昌先前強調絕不容許黑道幫派依附各種行業、危害治安，將持續強力肅清黑道幫派不法情事，以及打擊網路詐騙和網路賭博案件；針對台中交通事故頻釀死傷情形，也會努力尋求改善、解決之道。

現年63歲的蔡蒼柏為中央警察大學45期刑事系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，歷任行政、保安、交通及刑事等警察工作，曾任刑事局偵查隊長、台北市及台北縣政府警察局分局長、金門縣警察局局長、新北市警察局主秘、副局長、保安警察第二總隊總隊長、警政署主秘、刑事局長及警政署副署長，熟稔警政各項勤（業）務，統合及溝通協調能力俱佳。

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