50歲以上預約疫苗把握下午5點前 彰化覆蓋率已達16%

中央開放下一波50歲以上成人預約施打疫苗到今天下午5時為止，彰化縣長王惠美說，彰化縣啟動戶政所、村里長和全縣社區內279家藥局協助民眾預約，有預約、中央才會配發疫苗，民眾要把握今天最後的預約機會。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，中央目前配發給彰化縣的莫德納疫苗共10萬4360劑，目前只剩7434劑，預計開放給75歲以上長者、65歲至69歲領有重大傷病者預約登記，而至今日統計，彰化縣65歲以上長者接種率已達為48.46％，7月10日到13日還在分批施打67到72歲長者，而彰化獲配發AZ疫苗96000劑，扣除第二劑預留量4800劑，都已接種完畢。

葉彥伯說，目前彰化縣施打疫苗覆蓋率已達16%，離總統希望在7月底達到的 25%，還差 9%，預估中央若再撥發12萬劑疫苗，彰化即可達標，所以下一波開放50歲以上民眾登記施打，對於提升疫苗覆蓋率，提升群體免疫相當重要。

為了提升疫苗施打率，提升群體免疫，彰化縣拚了，縣長王惠美昨天到大村鄉天德藥師藥局巡視藥師協助民眾上網預約疫苗的情形，也感謝全縣藥師加入協助民眾網路線上預約疫苗行列。

王惠美說，下一波疫苗的配送開放預約對象分別是第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病，以及民國 60年 以前出生的50歲以上成人 (第6、8、10類)，

符合資格的可上網「COVID-19公費疫苗預約平台」https://1922.gov.tw/vas/登記預約。

王惠美強調，中央將依上網疫苗施打預約意願登記系統，沒有上網預約者，沒有疫苗可打，彰化縣考量有城鄉差距許多長輩不擅長上網登記，所以啟動各戶政所、各村里長和社區藥局總動員幫符合資格的民眾預約。

彰化縣藥師公會童玟津理事長說，這次配合彰化縣政府及中央指揮中心政策，讓社區藥局盡一份心力、防疫不缺席，後續還會配合相關服務，盼一起協助政府終結這次的疫情。 中央開放下一波50歲以上成人預約施打疫苗到今天下午5時為止，彰化縣長王惠美到大村鄉藥局巡視藥師協助民眾上網預約疫苗的情形，提醒民眾把握今天最後的預約機會。圖／彰化縣政府提供

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