視察桃機第三航站區建設工程 蘇揆：完善國門整體建設

行政院長蘇貞昌今視察「桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程」時表示，機場是國家的大門，期許工程如期如質完工，也請相關單位就整體工程及周邊等建設預見於先、提早規畫。蘇貞昌表示，台灣雖然小卻有很大的潛力，把國門建設好，必定能提升台灣在國際上的競爭力。

為因應客運量成長趨勢，政府推動桃園機場第三航站區主體航廈及第三跑道等工程，整體經費高達1300多億元，為全國最大工程，其中第三航廈即為101大樓建築體的1.6倍面積。

蘇貞昌指出，桃機第一及第二航廈服務量已飽和，政府規畫第三航廈、航站區及第三跑道，雖然歷經6年3次流標，但在中央與地方努力下，「要錢給錢」，提升近200億元經費；「要人給人」，解決缺工問題，讓建設得以持續推動。

蘇貞昌表示，此次在疫情期間前來視察，不但是要感謝大家的協助，更期勉能繼續努力，務必如期如質，超前將該工程做得更好，未來請政委吳澤成持續督管及協調，並協助解決所有困難。

蘇貞昌說，請交通部盡早做好整體工程配置，包括航廈配置、貨運站及客運站分流、相關聯外道路等，都請交通部預見於先，盡早規畫；另一方面，像飛航人員訓練、管制、養成等，該做的也都盡早做，以提升國家競爭力。

蘇貞昌表示，內需市場因疫情關係受到一些衝擊，然而台灣的出口值和出口量卻是大幅成長，GDP在全世界中也名列前茅，疫情期間，桃園機場在國際航空貨運量排名上升至全球第4名，可見台灣和桃園機場雖然小，卻有非常大的潛力。

吳澤成表示，期許桃機第三航站區工程以公共工程委員會金質獎為目標，國門的工程品質必須具國際水準，請團隊務必同心協力達成目標。