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桃園68長者接種踴躍教室遮陽棚分流 市府預估施打7成5

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市桃園區大有國中接種站長者提早排隊踴躍，天熱安排遮陽棚分流進入施打。記者曾增勳／攝影
桃園市桃園區大有國中接種站長者提早排隊踴躍，天熱安排遮陽棚分流進入施打。記者曾增勳／攝影

桃園市今天上午進行68歲長者及58歲原住民長者施打莫德納疫苗，桃園及蘆竹、觀音、大園等沿海多處社區接種站，前往施打十分踴躍，其中觀音高中接種長者比70歲以上高出很多，各接種站至上午10時30分，施打率已6成多，民政局長陳靜航表示，昨天69歲長者施打率78%，今天造冊接種長者大約2.4萬人比昨天稍多，接種踴躍，預估施打率超過75%。

桃園區大有國中接種站今天排定12里68歲長者近1000人接種，長者提早排隊踴躍，接種站工作人員先安排遮陽棚分流進入施打，桃園區汴洲里長楊鑫坤現場指引服務，協助安撫情緒不安長者，他說，有的長者看到打疫苗死亡新聞，心裡很緊張，需要熟人及醫護安撫。邱姓市民說，要不要打疫苗，他心裡壓力很大，家人勸說陪伴，現場醫護詢問評估，他才放心。

南崁高中、觀音高中接種站今天上午接種人多，蘆竹區長蔡志揚、觀音區長洪清淵坐鎮服務，看見人多，紛紛增加休息空間，洪清淵說，觀音通知施打長者600多人，到場接種人數比之前70歲以上打的多，接種速度很快

，預估施打率7成多。蔡志揚說，蘆竹南崁高中、大竹國中2接種站通知施打的長者1400 多人，接種十分踴躍，為分散長者排隊，南崁高中增開5間教室提供填寫資料、休息等候，採廣播叫號前往接種，預估施打率超過7成多。

桃園市蘆竹區南崁高中接種站長者排隊踴躍，接種站採發號碼牌廣播叫號分散施打。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區南崁高中接種站長者排隊踴躍，接種站採發號碼牌廣播叫號分散施打。記者曾增勳／攝影
桃園市多個區接種站68歲長者施打踴躍，市府預估施打率超過75%。記者曾增勳／攝影
桃園市多個區接種站68歲長者施打踴躍，市府預估施打率超過75%。記者曾增勳／攝影

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