快訊

Covid-19通行證能當疫苗護照？ 陳時中回應了

台南也轉彎「逆時中」 餐廳禁止內用

台中13家夜市申請微解封復業 刺青業者7月13日也解封

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市經發局長張峯源表示，目前受理13家夜市防疫計畫申請，昨天完成6家現勘，狀況良好，今天繼續安排5家現勘，周一會繼續安排，如果順利且通過核准，7月13日可復業，刺青業者也可在7月13日可解封。圖／取自網路
台中市經發局長張峯源表示，目前受理13家夜市防疫計畫申請，昨天完成6家現勘，狀況良好，今天繼續安排5家現勘，周一會繼續安排，如果順利且通過核准，7月13日可復業，刺青業者也可在7月13日可解封。圖／取自網路

7月13日起中央開放「微解封」，台中市已經有夜市攤商想趕快恢復營業。台中市在「微解封」仍禁止餐廳內用，但開放夜市可提防疫計畫恢復營業。台中市長盧秀燕今天不斷對餐飲業致歉，她強調，疫情瞬息萬變，病毒頑強，沒有鬆懈本錢，目前是三級警戒中，不能脫口罩，所以不能內用

台中市經發局長張峯源表示，台中市目前公告停業的夜市總家數33家，目前受理13家夜市防疫計畫申請，昨天完成6家現勘，狀況良好，今天繼續安排5家現勘，周一會繼續安排，如果順利且通過核准，7月13日可復業。

另外，刺青業者也可在7月13日可解封，公告已在經發局網站公布。經發局長張峯源說，刺青業者的紓困，若有稅籍，可申請經濟部的紓困補助，若沒有稅籍但有勞保，可申請勞動部紓困補助，但若純粹是個人工作室，可申請衛福部紓困。

台中市 夜市 微解封

延伸閱讀

微解封各縣市規定不同 陳時中：讓地方做該做的事

一次800元...凍未條自行解封 台南警方查獲一樓一鳳性交易

誤解微解封 民眾以為去市場買菜不用看身分證尾數

南投草鞋墩夜市下周五欲復業 縣府要求提防疫計劃書

相關新聞

台中老翁接種莫德納疫苗1周後死亡 衛生局：與疫苗無關

台中市7月7日起開放70歲以上長者及60歲以上原住民在67個快打站施打疫苗，但昨晚驚傳東勢區一名89歲老翁在接種第一劑莫...

台中13家夜市申請微解封復業 刺青業者7月13日也解封

7月13日起中央開放「微解封」，台中市已經有夜市攤商想趕快恢復營業。台中市在「微解封」仍禁止餐廳內用，但開放夜市可提防疫...

疫情衝擊 6月死亡人數增20%

內政部戶政司昨（9）日公布6月戶口統計資料分析，今年6月人口死亡數為1萬6,639人，平均約每2.6分鐘死亡一人，折合死...

人口新警訊 結婚對數減一成

針對本次內政部人口統計，台大社會系教授薛承泰表示，有二項主要的觀察重點，首先是疫情對台灣人口的影響，雖然帶來不少「防疫寶...

補助獨厚高捷挨轟 交部急轉彎

疫情導致各縣市捷運的運量大跌，交通部近日拍板，僅將民營的高雄捷運納入紓困，補助防疫物資，引發不滿。北捷怒嗆交部「政治凌駕...

獨／助解封後暢行無阻 健保署擬推「COVID-19通行證」

台灣疫情趨緩，確診人數已逐步趨緩，中央流行疫情指揮中心昨宣布自7月13日起全國微解封至7月26日，因應未來解封後，部分區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。