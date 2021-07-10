台中13家夜市申請微解封復業 刺青業者7月13日也解封

7月13日起中央開放「微解封」，台中市已經有夜市攤商想趕快恢復營業。台中市在「微解封」仍禁止餐廳內用，但開放夜市可提防疫計畫恢復營業。台中市長盧秀燕今天不斷對餐飲業致歉，她強調，疫情瞬息萬變，病毒頑強，沒有鬆懈本錢，目前是三級警戒中，不能脫口罩，所以不能內用

台中市經發局長張峯源表示，台中市目前公告停業的夜市總家數33家，目前受理13家夜市防疫計畫申請，昨天完成6家現勘，狀況良好，今天繼續安排5家現勘，周一會繼續安排，如果順利且通過核准，7月13日可復業。

另外，刺青業者也可在7月13日可解封，公告已在經發局網站公布。經發局長張峯源說，刺青業者的紓困，若有稅籍，可申請經濟部的紓困補助，若沒有稅籍但有勞保，可申請勞動部紓困補助，但若純粹是個人工作室，可申請衛福部紓困。