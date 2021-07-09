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高捷列入紓困北捷沒有 北市：紓困不應南北差距

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
中央紓困補助僅有高捷納入，北捷怒嗆中央甩鍋推卸責任。報系資料照
中央紓困補助僅有高捷納入，北捷怒嗆中央甩鍋推卸責任。報系資料照

中央紓困補助僅有高捷納入，北捷怒嗆中央甩鍋推卸責任。台北市副市長蔡炳坤今在防疫記者會上表示，紓困應該要一視同仁，不應南北差距。此外，待交通部的疫苗發下來，就會擴大接種對象。

目前中央紓困條例軌道單位先前只有高鐵被納入，引發北捷不滿，抗議不管是疫苗還是紓困皆未納入，北捷怒嗆中央「切莫政治凌駕專業，甩鍋推卸責任」。事實上北捷原本未列優先施打疫苗對象，是經過北市先挪用疫苗替北捷員工施打。

蔡炳坤表示，北市先挪用部分疫苗，長期都有與交通部聯繫，一旦交通部的疫苗發下來，就會盡快接種 ，擴大接種對象，至於紓困僅有高捷納入對象，他認為，紓困應該要一視同仁，不應南北差距。

至於，西門紅樓店家已在造冊，有關北市審核名冊的機制，蔡炳坤表示，萬華西門紅樓由於歷史背景的關係，是列為市場處管轄，再加上萬華是疫情熱區，正在替西門紅樓店家造冊，原則上傳統市場的疫苗接種，是由自治會造冊，至於由誰造冊誰負責，市場處有一定監督機制。

此外，有關環南一家9口感染，長輩都是7月1日確診，但孫子及移工卻是於7月3日、4日確診，台北市副市長黃珊珊表示，爺爺在7月1日確診之後，全家人都匡列為居家隔離，台北市以前的居家隔離14天當中不需採檢，由於現在採取精準疫調，市府在居家隔離期間會協助採檢，這戶人家的媳婦、兒子、女兒、孫子都是以此方式採檢出，並沒有匡列疏漏問題。

新冠肺炎 疫情紓困

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