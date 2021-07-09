南投幼兒園疫苗接種專案 首波1303人14日完成

幼兒園托育人員納入第七類新冠肺炎疫苗接種對象，南投縣第一階段獲配1303劑，8日起採分時段、分流、分批方式，排定幼兒園及兒童課後照顧服務中心人員，到埔里、南投基督教醫院及旭光高中3處指定地點施打，預計14日完成專案疫苗接種。

南投縣教育處表示，幼兒園、課照中心教職員工疫苗接種專案，8日下午2點起在埔里基督教醫院施打，通知96人接受施打，埔里基督教醫院感染科主任蔡文石說，埔基規劃完善的報到、填寫資料、評估及疫苗接種、觀察流程，為確保接種過程流暢及適度間隔與間距，以每半小時15人次的方式通知接種人員按時報到並施打疫苗。

教育處長陸正威說，幼兒園疫苗專案是按先前造冊，經中央審核通過，南投縣幼兒園1289人、課照中心14人，共計1303名教職員工，均公告委請幼兒園及課照中心通知教職員工，依中央核定名冊至指定地點施打，至於未排入施打名冊者將列為第二階段調查造冊。

陸正威指出，這次專案疫苗接種規劃時程緊湊，經衛生局橫向聯繫完成施打作業規劃，也感謝南投基督教醫院及埔里基督教醫院優先協調醫護人力支援疫苗接種，讓提升幼兒園教職員工保護力，保障幼兒健康，讓家長放心。

為避免群聚久候，已排定各鄉鎮市幼兒園及課後照顧中心施打時段，3處施打地點埔里基督教醫院為7月8日、13日及14日下午2時至5時，南投基督教醫院7月10日中午12時至下午6時，旭光高中為7月13日上午8時至11時30分，接獲通知的幼兒園、課照中心人員，依所排定時段攜帶身分證及健保卡前往指定地點施打疫苗。