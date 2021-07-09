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桃園教職員開始打疫苗 老師盼爭取開學前打完第2劑

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市今天起開始為教職員打疫苗，第一波為幼教老師和員工。記者鄭國樑／攝影
桃園市今天起開始為教職員打疫苗，第一波為幼教老師和員工。記者鄭國樑／攝影

桃園市公立和立案私立幼兒園、兒童課後照顧服務中心（安親班）今天和13、16日打新冠肺炎疫苗，教育局表示安排幼教老師分區、分時段施打，包括幼兒園7542名、兒童課後照顧服務中心1248名教職員工，合計8790人。

內壢非營利幼兒園園長羅惠念說，老師們今天上午都到平鎮高中打疫苗，現場安排得很好動線順暢，這個時候是暑假最適合打疫苗，希望在復學前讓幼教老師和員工都能打完第2劑，保護自己也保護幼童。

教育局長林明裕指出，教育部計畫開學前14天，為所有第一線教職員至少打完第1劑疫苗，桃園市今天開始為幼教老師員工打疫苗，接下來會依序從國小、國中到高中，會根據學校的造冊資料，為所有的老師員工打疫苗。林明裕今天上午到龍安國小、楊明國中、平鎮高中了解打疫苗的狀況，現場秩序良好，老師們也都滿意動線的安排，至於能不能在開學前打完第2劑，要由中央流行疫情指揮中心和教育部安排。

教育局指出，北區疫苗注射由聖保祿醫院支援，包含桃園、龜山、蘆竹、八德、大園、大溪、復興區，分別於9、16日於龍安國小打疫苗，13日於大溪高中；南區含中壢、平鎮、楊梅、龍潭、新屋、觀音由天晟醫院支援，於9、13日於楊梅國中及平鎮高中辦理。

教育局安排3天為幼教老師員工打第1劑疫苗。記者鄭國樑／攝影
教育局安排3天為幼教老師員工打第1劑疫苗。記者鄭國樑／攝影

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