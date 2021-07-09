立委劉櫂豪爭取機車租賃業減免汽燃費 獲交通部長允諾

今年因疫情爆發，造成觀光產業嚴重受到影響，中央擬訂紓困4.0措施協助受疫情影響的各行業，惟機車租賃業並未納入紓困4.0方案內，立委劉櫂豪向交通部爭取，經公路總局研議後建議比照小客車租賃業減免汽燃費，交通部長王國材允諾協助辦理。

劉櫂豪說，今年疫情較去年嚴峻，三級警戒延長至7月26日，長達2個多月國內旅遊全面停滯，紓困4.0卻未將機車租賃業納入，業者盼能比照去年補助紓困。7日公路總局擬訂紓困方案，建議比照小客車租賃業者減免汽燃費，以減輕業者營負擔。

王國材已口頭允諾盡速協助辦理，希望在最短時間內讓業者度過難關。劉櫂豪表示，隨著疫苗一波波到來，供應穩定，中央與地方齊力合作加速施打，提昇國人的保護力，相信疫情能逐步獲得控制並漸漸趨緩，讓民生經濟能儘速恢復，恢復正常生活。