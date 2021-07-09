運動場館開放 台中運動局：教練每7天快篩1次要造冊

7月13日起部分產業有條件微解封，室內外運動場館也可鬆綁。台中市運動局表示，國民運動中心、港區運動公園、民營運動場館等室內場館，均遵照中央疫情指揮中心指引的規定，適度鬆綁相關規定。台中市教育局說，高中以下學校戶外操場開放，也遵守教育部的原則。

中央流行疫情指揮中心規定，室內外運動場館配合開放，避免群聚風險，場域內容留人數以25％，台中市運動局表示，一切依照中央指引，維護市民安全，籲請業者配合中央政策，要提送防疫計畫書，送審符合條件者再行開放，市府也將持續加強審查及稽查作業，呼籲大家共體時艱。

中央適度鬆綁部分措施規定，台中市依據中央規定有室內團體課程規則：一、教練授課前須進行快篩檢測，每7天快篩1次。二、教室應依2公尺距離劃設安全距離標線，學員依標線位置上課。三、應適度縮減堂數及人數，每堂課程間隔最少1小時，空堂期間應充分清潔消毒。

台中市運動局表示，所有規定都依中央，其中，「教練授課前須進行快篩檢測，每7天快篩1次」需造冊報運動局。

另外，而一對一教學課程則應遵守：一、教練授課前須進行快篩檢測，每7天快篩1次。二、教練上課期間全程配佩戴口罩及護目鏡或面罩。三、教練應以示範指導取代觸碰。四、不得從事運動按摩或接觸性輔助伸展等近距離課程。