中央三級延期適度鬆綁政策 饒慶鈴：就依中央指引辦理

台東縣今天持續28天零確診，縣府開記者會對疫苗施打進度做說明，不過，針對中央流行疫情指揮中心宣布三級延期適度鬆綁政策，縣長饒慶鈴說：就依中央指引規範辦理，多了、少了只會造成困擾。

饒慶鈴說，縣府對於中央的鬆綁指引方針不會去多加從嚴，也不會更寬鬆，一切都依中央防疫指示辦理，這樣才不會紊亂，多了或少了，只會造成困擾，相信各行各業也都能配合指引來因應。

她說，民眾或許會擔心局部鬆綁會有人流移動台東問題，但畢竟目前還是三級警戒，中央未降為準三級或二級，雖然人民有移動自由，呼籲旅外鄉親或遊客，愛台東就延後來台東。

此外，對於風景區開放，饒慶鈴強調縣內區域廣闊，景區也多，縣府確實很難面面控管到每一個地方，她認為防疫不是機關的責任，是大家的責任，遵守做好各項防疫規範，就能減少染疫風險。

今天下午縣府疫情記者會中，饒慶鈴針對疫莫德納苗施打進度說明指出，13247劑疫苗目前已施打5254劑，還有4天接種時間，並將開放第7類幼兒園及課照中心計751位教職員計接種。

另第二批4480劑莫德納疫苗將撥補到位，預計明天開放預約，10日施打。施打對象為住宿型長照機構人員和住民，以及65歲以上長者和55歲以上原住民長者；施打地點為馬偕、東基、聖母與部東成功分院和16個鄉鎮市衛生所。

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