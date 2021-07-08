中央三級延期適度鬆綁政策 饒慶鈴：就依中央指引辦理
台東縣今天持續28天零確診，縣府開記者會對疫苗施打進度做說明，不過，針對中央流行疫情指揮中心宣布三級延期適度鬆綁政策，縣長饒慶鈴說：就依中央指引規範辦理，多了、少了只會造成困擾。
饒慶鈴說，縣府對於中央的鬆綁指引方針不會去多加從嚴，也不會更寬鬆，一切都依中央防疫指示辦理，這樣才不會紊亂，多了或少了，只會造成困擾，相信各行各業也都能配合指引來因應。
她說，民眾或許會擔心局部鬆綁會有人流移動台東問題，但畢竟目前還是三級警戒，中央未降為準三級或二級，雖然人民有移動自由，呼籲旅外鄉親或遊客，愛台東就延後來台東。
此外，對於風景區開放，饒慶鈴強調縣內區域廣闊，景區也多，縣府確實很難面面控管到每一個地方，她認為防疫不是機關的責任，是大家的責任，遵守做好各項防疫規範，就能減少染疫風險。
今天下午縣府疫情記者會中，饒慶鈴針對疫莫德納苗施打進度說明指出，13247劑疫苗目前已施打5254劑，還有4天接種時間，並將開放第7類幼兒園及課照中心計751位教職員計接種。
另第二批4480劑莫德納疫苗將撥補到位，預計明天開放預約，10日施打。施打對象為住宿型長照機構人員和住民，以及65歲以上長者和55歲以上原住民長者；施打地點為馬偕、東基、聖母與部東成功分院和16個鄉鎮市衛生所。
▪【疫情專題】7月6日增本土確診27例、死亡17例
▪【今日疫情懶人卡】北市1確診者曾至2市場 與枋山3確診同車者延長隔離
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言