主持線上食安會報 蘇貞昌：嚴防中國非法肉製品入台

行政院長蘇貞昌今主持「食安會報」視訊會議，他提及中國養豬業及養豬數大量增加中，豬價可能下跌，未來恐以走私方式進入台灣，他請相關單位全力防堵非法肉製品入境。

蘇貞昌今主持食安會報會議，聽取衛福部「防治食品中毒（含校園）之精進策略」及農委會「蔬果農產品安全把關–批發市場供應人實名制與質譜快檢推動成果」等報告。蘇貞昌表示，抗疫雖然辛苦，但食安也非常重要，政府會嚴格查察非法輸入的豬肉製品，持續防堵非洲豬瘟、為校園食品安全把關，防治食品中毒事件、推動偏鄉學校中央廚房計畫及農藥實名制、質譜快檢技術攔檢不合格農產品等。

針對今年4月初，新北市萬里區海漂豬驗出非洲豬瘟陽性一事，蘇貞昌指出，此次海漂豬監控工作處理很好，非洲豬瘟好不容易守住兩年多，雖然現在是防疫期間，但絲毫不能大意。財政部關務署台北關在今年仍持續查獲非法輸入豬肉製品，他感謝財政部關務署、農委會的努力，請持續嚴格把關。

他也表示，中國雖受非洲豬瘟影響，其養豬業及養豬數卻大量增加中，豬肉價格可能下跌，恐以走私偷渡方式進入台灣，請財政部關務署、海委會及內政部警政署加強清查相關走私、船員、載具等，全力防堵非法肉製品入境。

針對衛福部「防治食品中毒（含校園）之精進策略」報告，蘇貞昌指出，食品中毒事件中的中毒人數有半數發生在校園，經由政府努力，食品中毒事件逐年降低，但校園食品中毒事件仍令家長憂心、社會嘩然，請教育部、衛福部及農委會等部會有效防止事件再發生，從食材採購、查驗、運送、儲存至烹煮、保存，務必建立嚴謹機制。

蘇院長指出，6月11日已核定「偏鄉學校中央廚房計畫」，由中央投入約40億經費，做到全國偏鄉學校「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」，並由政府提高學童的食材補助費，由每餐3.5元提高至6元，後又由每餐6元提高至10元，短短兩年間提高近3倍，更為偏鄉學童午餐廚房配置廚工、營養師，設備全面更新，符合衛生規定，預訂於明年全面到位，提供偏鄉學童最新最好、最符合期待的營養午餐。