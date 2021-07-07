快訊

網友問為何要拍陳時中馬屁？ 林昶佐回應了

主持線上食安會報 蘇貞昌：嚴防中國非法肉製品入台

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

行政院長蘇貞昌今主持「食安會報」視訊會議，他提及中國養豬業及養豬數大量增加中，豬價可能下跌，未來恐以走私方式進入台灣，他請相關單位全力防堵非法肉製品入境。

蘇貞昌今主持食安會報會議，聽取衛福部「防治食品中毒（含校園）之精進策略」及農委會「蔬果農產品安全把關–批發市場供應人實名制與質譜快檢推動成果」等報告。蘇貞昌表示，抗疫雖然辛苦，但食安也非常重要，政府會嚴格查察非法輸入的豬肉製品，持續防堵非洲豬瘟、為校園食品安全把關，防治食品中毒事件、推動偏鄉學校中央廚房計畫及農藥實名制、質譜快檢技術攔檢不合格農產品等。

針對今年4月初，新北市萬里區海漂豬驗出非洲豬瘟陽性一事，蘇貞昌指出，此次海漂豬監控工作處理很好，非洲豬瘟好不容易守住兩年多，雖然現在是防疫期間，但絲毫不能大意。財政部關務署台北關在今年仍持續查獲非法輸入豬肉製品，他感謝財政部關務署、農委會的努力，請持續嚴格把關。

他也表示，中國雖受非洲豬瘟影響，其養豬業及養豬數卻大量增加中，豬肉價格可能下跌，恐以走私偷渡方式進入台灣，請財政部關務署、海委會及內政部警政署加強清查相關走私、船員、載具等，全力防堵非法肉製品入境。

針對衛福部「防治食品中毒（含校園）之精進策略」報告，蘇貞昌指出，食品中毒事件中的中毒人數有半數發生在校園，經由政府努力，食品中毒事件逐年降低，但校園食品中毒事件仍令家長憂心、社會嘩然，請教育部、衛福部及農委會等部會有效防止事件再發生，從食材採購、查驗、運送、儲存至烹煮、保存，務必建立嚴謹機制。

蘇院長指出，6月11日已核定「偏鄉學校中央廚房計畫」，由中央投入約40億經費，做到全國偏鄉學校「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」，並由政府提高學童的食材補助費，由每餐3.5元提高至6元，後又由每餐6元提高至10元，短短兩年間提高近3倍，更為偏鄉學童午餐廚房配置廚工、營養師，設備全面更新，符合衛生規定，預訂於明年全面到位，提供偏鄉學童最新最好、最符合期待的營養午餐。

非洲豬瘟 偏鄉學校 中毒

延伸閱讀

蘇貞昌：疫苗預約平台 登記成功不會被刪掉

開放第九、十類民眾意願登記 蘇貞昌：約148萬民眾登記

蘇貞昌曝上機照 自購62.6萬劑AZ疫苗「已從曼谷起飛」傍晚抵台

疫苗開放第九、十類民眾登記 蘇貞昌：中央的線上造冊

相關新聞

主持線上食安會報 蘇貞昌：嚴防中國非法肉製品入台

行政院長蘇貞昌今主持「食安會報」視訊會議，他提及中國養豬業及養豬數大量增加中，豬價可能下跌，未來恐以走私方式進入台灣，他...

法普法官文家倩調司法院辦事 鄭昱仁借調台高院

司法院人事審議委員會今召開人事審議委員會，通過法官調動與發給專業法官證明書等審議案，其中司法院司法行政廳與社會對話小組法...

新北市「點子學校」，讓好點子被看見、被實踐

一座城市的共好共榮，需要集眾人的好點子，找到同好，將想法付諸實踐。 為了激盪更多創意發想，財團法人新北市文化基金會與TEDx等五大品牌合作成立「iDeas School 點子學校」，推動國際城市青年

新北打造「永續主場」 2021亞太社會創新高峰會4/10開跑

第四屆亞太社會創新高峰會，將於4月10、11日登場，從「投資亞洲」角度出發，聚焦「城市」、「女力」、「青創」；主辦方之一的新北市，也是最早把永續明確注入政策的縣市，市長侯友宜分享擘劃藍圖，從「新北好，

培育台灣運動力 基層棒球選手進軍大舞台

全球疫情嚴峻下，2020年各國運動產業備受打擊，幸而台灣在政府、醫護、民眾的全面團結下，讓中華職棒如期開幕，開創全球首例，讓民眾入場觀看，甚至以中英文轉播到全世界，成為台灣棒球史上重要的一天。 今年

竹市4月連假免費玩樂高！林智堅同框樂高大摃丸

為歡慶兒童節，新竹市政府從4月2至5日推出2021新竹市兒童藝術節，州廳白天有樂高展、晚上展出古蹟光雕秀，更有六大遊具現身新竹左岸，以高空遊具、小攀岩場打造「孩子的冒險叢林」，市長林智堅說，其中免費樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。