連續亂丟菸蒂22次收22張罰單 拖口罩抽菸還可再罰

高雄一名男子日前在車內抽22根菸，隨手亂丟菸蒂後，竟收到22張罰單，引發外界「一行為不兩罰」的疑問。消基會名譽董事長游開雄表示，吸一根菸後丟一根菸蒂為一次行為，環保局處罰22次，並無不妥。董氏基金會執行長姚思遠提醒，疫情三級警戒期間，脫口罩吸菸，依法還可處新台幣3000至15000元。

游開雄指出，「一行為不兩罰原則」，是指禁止國家對人民同一行為多次處罰，他舉例，開車蛇行，雖多次變換車道，仍算是同一行為，一次丟很多種垃圾是同一行為，一次丟22根菸蒂是同一行為。但該名男子吸一根菸後就向外丟一根菸蒂，這是一個行為，分別做了22次，所以環保局依據民眾檢舉資料開出22張罰單，尚不違反一行為不兩罰原則。

游開雄指出，依照廢棄物清理法第27條規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、渣、拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，違反者，可依法告發並處新台幣1200元至6000元罰鍰；22張1200元罰單共計26400元。

姚思遠表示，吸菸除了產生亂丟垃圾的問題，於新冠肺炎疫情警戒三級期間，脫罩吸菸恐還違反傳染病防治法規定，違規者可處3000至15000元。

姚思遠進一步指出，亂丟菸蒂垃圾不只是傷荷包，「菸蒂」是僅次於食物包裝盒袋，全球第二大被亂丟的垃圾。

姚思遠說，菸蒂主要成分為醋酸纖維素、石棉纖維等，自然生物降解所需的時間至少需要15年，甚至根本無法完全被分解，經下水道流入河流，進而污染河川、海灘和海洋，「對環境傷害絕對超乎我們的想像」。

姚思遠進一步說明，不僅傳統紙菸會造成環境汙染，現在菸商電子煙與加熱菸產銷飛速成長，這些大體積的新型菸品都有使用週期，加上一次性電子煙產品的迅速增加，這些新型菸品載具中的塑料、電子機芯和化學廢物，最終都會變成地球上的污染垃圾。