確診失智嬤淚喊「要找阿孫」 北榮醫護暖心製人偶相陪

新冠病毒進入社區感染後，家戶感染讓很多民眾被迫與親人分開，北部有一名91歲的失智嬤也是如此，她們一家六口中有五人確診，家人全都被拆散治療，由於阿嬤思念家人過度，常常不停地哭泣，嚷嚷著「我要找阿孫」，甚至會自拔管路。為此，收治阿嬤的台北榮總專責病房護理師非常心疼，利用大夜班空閒的時間，合力製作一個「阿嬤的孫子」，成功陪伴阿嬤解隔離。

「阿嬤是被一名去萬華買菜的親戚傳染的，一家六口中有五個人都確診。」負責照顧阿嬤的北榮專責護理師詹偉正向記者說，她的家人分別被送往檢疫所、醫院等地隔離，原本在檢疫所治療，由於有高血壓、失智症病史，情緒上比較躁動，檢疫人員難以照料因而轉介至北榮。

失智症患者行為表現與小孩相似，在一人一室的專責病室缺乏安全感。詹偉正透露，阿嬤到陌生的場域顯得焦躁不安，難以配合醫療人員的指令，即便護理師耐心地陪伴、餵飯，但阿嬤仍然不停地哭泣、不吃不喝，常常對著空氣說話，甚至跨越床欄、自拔點滴管路。

護理師們觀察到阿嬤需要陪伴的需求，詹偉正說，每當踏進病房時，她總會著急想和護理師說話，嚷嚷著「我要找阿孫、孤單沒人陪。」想念家屬的表現讓醫護看了都很不捨。

於是北榮專責病房有四名護理師決定，在大夜班空閒的時候，來製作阿嬤朝思暮想的「孫子」。拿用不到的防護衣包裝袋塞塑膠袋，將人偶戴上護目鏡、口罩手套，模擬家屬來探病時的樣子。

詹偉正分享，把假孫子拿到阿嬤面前時，有跟他介紹娃娃，雖然剛開始阿嬤還是會自言自語，但可以發現她會對著人偶說話，或許是感受到陪伴的感覺，加上與家人通電話，阿嬤漸漸開始情緒變穩定，也願意吃東西，在上月底更成功解隔離至普通病房。

護理師除了治療疾病，還要照顧病人生活、情緒需求。北榮護理部督導長李淑瓊說，當時透過螢幕看到假孫子，心想怎麼會有非護理人員出現在專責病房？原來是同仁這麼有心，即便在專責病房汗流浹背，也將天職、創意付諸行動，非常可貴。照顧失智症病人中有一項「娃娃療法」，能夠安撫、轉移長者注意力，阿嬤的例子也讓理論更有依據。 台北榮總專責病房護理師為失智嬤製作假孫子。圖／北榮提供

商品推薦