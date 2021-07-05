快訊

傳數十萬AZ疫苗7月7日到貨？ 指揮中心回應了

7月12日分區解封？ 陳時中曝新策略：不會以縣市為單位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公布打疫苗副作用比例 莊人祥：副作用高是年輕人

聯合報 / 記者黃惠群楊雅棠邱宜君陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥指出，第1劑年輕人副作用的發生率都比較高。聯合報系資料照片／記者趙容萱攝影
指揮中心發言人莊人祥指出，第1劑年輕人副作用的發生率都比較高。聯合報系資料照片／記者趙容萱攝影

新冠肺炎疫苗7月1日起啟動大規模接種計畫，其中有不少年輕人出現發燒症狀。年輕人接種後副作用是否特別強？指揮中心發言人莊人祥指出，第1劑年輕人副作用的發生率都比較高，就注射部位疼痛而言，18至49歲族群發生率約6成，發燒也有3至4成。他並笑道，「因此大家會開玩笑說打了副作用高就是年輕人」。

針對接種第一劑後注射部位疼痛部分，莊人祥表示，18至49歲約60多%，50至64歲40%，65歲以上為20%左右。

另外，發燒統計，18至49歲將近3至4成，其他約在10至20%，年輕人副作用的確比較多。

新冠疫苗

延伸閱讀

唐鳳的疫苗接種預約系統將上路 陳時中：金馬澎先試辦

開放留學生接種第2劑 旅遊醫學門診醫院加配劑量

國內新冠肺炎疫苗接種率破10％ 擬開放留學生第2劑

41萬劑莫德納抵台 陳時中：不保證能如期打第二劑

相關新聞

公布打疫苗副作用比例 莊人祥：副作用高是年輕人

新冠肺炎疫苗7月1日起啟動大規模接種計畫，其中有不少年輕人出現發燒症狀。年輕人接種後副作用是否特別強？指揮中心發言人莊人...

疫情警戒降級再來！移民署宣布擴大暫緩外來人臨櫃業務

國內疫情仍嚴峻，移民署今宣布，在台停居留效期將到期的外來人口，持續實施暫緩臨櫃辦理延期措施，並擴大居留外來人口緩辦各類居...

露營場需因地制宜 立委促立專法管理

露營場管理需因地制宜，觀光局應提出專法！時代力量立委陳椒華指出，目前台灣多數露營場所為非法經營，但觀光局等單位卻試圖草率修法、讓露營場所就地合法，強調相關單位須審慎考量相關配套與安全性規定，並兼顧環境承載及產業永續發展。

【專家之眼】「封鎖世代」：疫情下台灣青年的新貧現象

畢業驪歌響起，多所大專校院的畢業學生代表都不約而同地表達對於新冠疫情影響的關切。毫無疑問地，由於新冠疫情影響程度的不同，...

柯文哲拍影片力挺中天 館長爆粗口痛罵並酸「可憐哪」

中天新聞台去年未獲得NCC同意換照，轉戰網路平台，北市議員苗博雅昨日在臉書上傳一段7月3日中天新聞畫面，只見台北市長柯文...

7月4日美國國慶日 AIT推非賣品「美國愛台協會啤酒」

今天7月4日是美國國慶日，美國在台協會（AIT/T）在臉書貼文，披露已離任使日的原任副處長谷立言，為了今日的國慶與台灣啤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。