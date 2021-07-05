公布打疫苗副作用比例 莊人祥：副作用高是年輕人

新冠肺炎疫苗7月1日起啟動大規模接種計畫，其中有不少年輕人出現發燒症狀。年輕人接種後副作用是否特別強？指揮中心發言人莊人祥指出，第1劑年輕人副作用的發生率都比較高，就注射部位疼痛而言，18至49歲族群發生率約6成，發燒也有3至4成。他並笑道，「因此大家會開玩笑說打了副作用高就是年輕人」。

針對接種第一劑後注射部位疼痛部分，莊人祥表示，18至49歲約60多%，50至64歲40%，65歲以上為20%左右。

另外，發燒統計，18至49歲將近3至4成，其他約在10至20%，年輕人副作用的確比較多。

商品推薦