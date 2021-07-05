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露營場需因地制宜 立委促立專法管理

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
露營區管理爭議多，陳椒華認為應暫緩部會協商。（Photo by chulmin park on Pixabay under Pixabay License）
露營區管理爭議多，陳椒華認為應暫緩部會協商。（Photo by chulmin park on Pixabay under Pixabay License）

露營場管理需因地制宜，觀光局應提出專法！時代力量立委陳椒華指出，目前台灣多數露營場所為非法經營，但觀光局等單位卻試圖草率修法、讓露營場所就地合法，強調相關單位須審慎考量相關配套與安全性規定，並兼顧環境承載及產業永續發展。

對此觀光局回應，本次修法並非要讓非法露營場所就地合法，只是讓業者依據水土保持法、廢棄物清理法等相關法令逕向主管單位申請，且考量到露營場所管理需因地制宜，目前的主管法律位階可能不夠，因此會朝向設立專法前進。

露營區管理需專法

對於台灣露營區現狀，台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，目前有多處露營區設於水土保持區、山崩與地滑地質敏感區等具環境、安全性疑慮的區域，若發生天然災害，將嚴重危害環境與消費者安全，且安全規定、演練嚴重不足。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭進一步指出，露營場問題與政府管理權責劃分不明有關，認為相關管制有因地制宜的必要性，應成立露營場管理專法，由中央訂定明確指引與權責劃分，再由地方進行實際管制。

對此，觀光局表示，預計透過非都市土地使用管制規則（非都管）修法內容中，與環境、生態、資源敏感區等相關的附帶條件進行管制，包括不得在一級敏感區內設置露營區、二級環境敏感區內土地使用需經申請等，但對於授權地方的部分，目前法律位階可能不夠，因此會持續往訂定專法的方向推進。

恐與國土政策衝突

另一方面，環境法律人協會空間政策研究專員黃子芸指出，目前政策正從「區域計畫法」過渡至「國土計畫法」，貿然放寬《非都管》容許使用項目、開放露營場全面就地合法，將影響後續國土計畫，因此呼籲暫緩修法。

內政部地政司回應表示，修法內容中提到，業者欲將場地合法化時「免經觀光局申請許可」但還是要跟目的主管機關申請，如將原為農業用地的露營區土地轉為非農業用地，需向農業主管（農委會）機關申請，且會以符合國土安全、環保為前提，在合法化場地僅會低度利用情況下，要求不得開挖、整地、未來可恢復農業使用為原則。

然而，陳椒華仍認為相關修法存在消費者安全、環境保護與國土發展等相關疑慮，將發文與各部會、提出環團的相關問題，要求提出書面回覆，且在下次協調會前，各部會不應強行通過相關修法，且應暫停部會協商。

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露營區 觀光局 陳椒華

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