趙少康：政府三級警戒造成民眾損失 油電應該雙凍漲

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康勸蔡英文總統苦民之苦，讓油電雙凍漲。圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康勸蔡英文總統苦民之苦，讓油電雙凍漲。圖／取自趙少康臉書

中廣董事長趙少康表示，油價已經連八漲， 讓許多因疫情導致收入減少的民眾苦不堪言。既然三級警戒是政府規定的，造成民眾的損失政府應該彌補，政府反其道而行，油、電不但不降價，還要漲價，「真是夠狠了」。

趙少康指出，中油95無鉛汽油每公升漲到29.7元、98無鉛汽油 31.7元、超級柴油25.4元。但計程車司機因為疫情收入減少7、8成，餐飲、旅遊、娛樂、補習、幼教、運動、健身、按摩、百貨、媒體、廣告等各種服務業從業人員也因為疫情而收入大減，油價卻一直漲，真是不瞭解民生疾苦。

趙少康說，電價不隨夏季電價調漲也只凍到6月底，因為疫情，不論是「停課不停學」在家學習、「分流」在家上班，還是為了避免群聚宅在家，不能到百貨公司吹冷氣，不能到辦公室吹冷氣，不能到電影院吹冷氣，不能到餐廳、咖啡廳、速食店吹冷氣，天氣這麼熱，只好在家裡吹冷氣，難怪家用電價會飆漲3、4倍。

趙少康勸政府苦民之苦，油價此時只能跌不能漲，電價也應該凍結，甚至降價，不應隨著夏日電價調漲。在此非常時期，如果中油、台電兩家國營事業因政策凍漲出現損失，應該由政府編列預算補貼，視為紓困方案的一環。

電價 疫情

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