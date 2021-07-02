最遠路程！南化水庫上游3長輩專車接送施打莫德納疫苗

台南市南化區偏遠的北寮、玉山、關山3里，今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗，區長余全立表示，這梯次施打人數為上次的2倍，將近80位75歲以長者施打，因上一梯次80歲至84歲疫苗數量不夠，因此這3里80至84歲長輩同時安排一起施打，人數才爆增。

余全立說，市府關切南化水庫上游關山里長輩如何施打疫苗，前天交通局長王銘德打電話，主動詢問是否需要市公車支援關山里民載送施打。因本次關山里需要坐車長輩只有3人，因此安排長照車接送，感謝市府交通局長親自關心，長照車中午12點30分出發，接送關山里3人及玉山里1人，下午2點多抵達北安宮完成接種。