快訊

直播／中選會拍板 四公投案將延至12月18日舉行

基隆產婦急產入院順利生產後確診 陪產先生也染疫

最遠路程！南化水庫上游3長輩專車接送施打莫德納疫苗

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南化區北寮、玉山、關山3里今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗，南化水庫上游關山里有3人，由長照車接送接種。圖／南化區公所提供
台南市南化區北寮、玉山、關山3里今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗，南化水庫上游關山里有3人，由長照車接送接種。圖／南化區公所提供

台南市南化區偏遠的北寮、玉山、關山3里，今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗，區長余全立表示，這梯次施打人數為上次的2倍，將近80位75歲以長者施打，因上一梯次80歲至84歲疫苗數量不夠，因此這3里80至84歲長輩同時安排一起施打，人數才爆增。

余全立說，市府關切南化水庫上游關山里長輩如何施打疫苗，前天交通局長王銘德打電話，主動詢問是否需要市公車支援關山里民載送施打。因本次關山里需要坐車長輩只有3人，因此安排長照車接送，感謝市府交通局長親自關心，長照車中午12點30分出發，接送關山里3人及玉山里1人，下午2點多抵達北安宮完成接種。

麻豆區今天上午8點起在衛生所及王渭鵬內科診所及陳信宏診所開打。區長柳世雄為加速服務里內長者及增進服務效能，由里幹事或里長親自打電話或到宅通知滿75歲以上長者及65歲以上原住民未施打疫苗者，前往施打地點接種莫德納疫苗，今天施打人數約210人。行動不便長者由公所聯絡復康巴士及長照專車接送共5車次7人前往施打疫苗。麻豆區共有4處接種地點，分別為麻豆區衛生所、王渭鵬內科診所、陳信宏診所及快樂診所。

台南市南化區北寮、玉山、關山3里今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗。圖／南化區公所提供
台南市南化區北寮、玉山、關山3里今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗。圖／南化區公所提供
台南市南化區北寮、玉山、關山3里今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗。圖／南化區公所提供
台南市南化區北寮、玉山、關山3里今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗。圖／南化區公所提供
台南市南化區北寮、玉山、關山3里今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗。圖／南化區公所提供
台南市南化區北寮、玉山、關山3里今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗。圖／南化區公所提供

莫德納疫苗 衛生所 長照

延伸閱讀

新竹縣孕婦優先施打莫德納疫苗 可上衛生局預約接種

這些地區公路客運從業人員 今起優先施打疫苗

長照主題舞台劇線上演出 潘奕如盼用愛並肩前進

南化水庫加高有譜 8年後完成總蓄水量破億噸

相關新聞

太陽花學運青年後來怎麼了？紀錄片《街頭》解答

《街頭》透過回顧他們參與2008年的野草莓學運等運動，一直紀錄到2016年的總統大選，導演把張勝涵、張之豪等人參與這些活動的身影串連起來，可以說是他們的街頭成長日記。

最遠路程！南化水庫上游3長輩專車接送施打莫德納疫苗

台南市南化區偏遠的北寮、玉山、關山3里，今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗，區長余全立表示，這梯次施打人數為上次的2...

民間廠商慨捐千件防護衣 助移民官抗疫守國門

移民署國境事務大隊移民官站在國門第一線把關，面對入境旅客可能染疫的風險，個人防疫裝備更顯重要。民間廠商江麥投資公司捐贈1...

疫情下的孤獨死 一段吞聲死別的故事

月中旬，新冠肺炎本土疫情剛爆發的某個傍晚，阿芳（化名）和哥哥下班後，打算送身體不適的獨居母親就醫。兩人一抵達公寓，竟發現母親猝死家中。 阿芳立刻報警、聯絡殯葬業者。接體車司機蘇文義收到死亡通報，如常派遣員工前往現場，準備「接」往生者前去殯儀館。但一抵達巷口，接體員發現員警全身防護，驚覺情況有異，趕緊向蘇文義回報。

【疫情孤獨死／上】隔離無法親送亡母 家屬陷自責無解

「因為見不到最後一面，我在隔離時一直忍不住想：媽媽走得到底順不順利？」五月中旬，新冠肺炎本土疫情剛爆發的某個傍晚，阿芳（...

【疫情孤獨死／中】親人猝逝徒留創傷 遺族如何痊癒？

「我們不怕遇到，最擔心的是，沒辦法讓這些人好好走。」禮儀公司業者阿貴（化名）協助多個受疫情所苦的家庭處理後事，還曾代替隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。