最遠路程！南化水庫上游3長輩專車接送施打莫德納疫苗
台南市南化區偏遠的北寮、玉山、關山3里，今天下午在北寮北安宮廣場施打莫德納疫苗，區長余全立表示，這梯次施打人數為上次的2倍，將近80位75歲以長者施打，因上一梯次80歲至84歲疫苗數量不夠，因此這3里80至84歲長輩同時安排一起施打，人數才爆增。
余全立說，市府關切南化水庫上游關山里長輩如何施打疫苗，前天交通局長王銘德打電話，主動詢問是否需要市公車支援關山里民載送施打。因本次關山里需要坐車長輩只有3人，因此安排長照車接送，感謝市府交通局長親自關心，長照車中午12點30分出發，接送關山里3人及玉山里1人，下午2點多抵達北安宮完成接種。
麻豆區今天上午8點起在衛生所及王渭鵬內科診所及陳信宏診所開打。區長柳世雄為加速服務里內長者及增進服務效能，由里幹事或里長親自打電話或到宅通知滿75歲以上長者及65歲以上原住民未施打疫苗者，前往施打地點接種莫德納疫苗，今天施打人數約210人。行動不便長者由公所聯絡復康巴士及長照專車接送共5車次7人前往施打疫苗。麻豆區共有4處接種地點，分別為麻豆區衛生所、王渭鵬內科診所、陳信宏診所及快樂診所。
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