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民間廠商慨捐千件防護衣 助移民官抗疫守國門

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
移民署國境事務大隊移民官在國門第一線值勤面對染疫風險，民間廠商江麥投資公司捐贈了1000件防護衣給移民官使用，提升移民官自我防護能力。（移民署國境事務大隊提供）
移民署國境事務大隊移民官在國門第一線值勤面對染疫風險，民間廠商江麥投資公司捐贈了1000件防護衣給移民官使用，提升移民官自我防護能力。（移民署國境事務大隊提供）

移民署國境事務大隊移民官站在國門第一線把關，面對入境旅客可能染疫的風險，個人防疫裝備更顯重要。民間廠商江麥投資公司捐贈1000件防護衣給移民官使用，讓移民官在防守國家大門時，能提升自我防護能力，維持戰力。

移民署國境事務大隊大隊長陳建成表示，因應三級防疫不得群聚的規範，廠商捐贈防護衣不宜舉行公開儀式，國境大隊特別致贈感謝狀，全體移民官也由衷感謝民間捐贈防護裝備的義舉，讓大家增加值勤時的防護信心。

國境事務大隊指出，移民官主要職責是在國境線機場、港口執行入出境旅客人別確認，核對旅客相貌與證件照片是否相符，證件是否有偽造或變造情形，並審查是否符合入出境條件。移民官執行證照查驗工作時，必須與旅客面對面近距離接觸，

新冠肺炎疫情延續期間，入境旅客若有發燒等疑似症狀入境旅客，雖然檢疫單位執行分流等防護規範，但對於國境線值勤的移民官仍有潛在風險，不可不慎。防護衣保護力較佳，可隔絕身體接觸疾病感染源的可能性，尤其在執行高風險勤務時穿著，更能確保移民官自身安全。

國境事務大隊指出，江麥投資公司捐贈的防護衣將全數撥交給全國各機場及港口移民官使用，讓移民官在執行邊境防疫工作時能夠更安心、更安全。

移民署 機場

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