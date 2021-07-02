【疫情孤獨死／下】家庭、鄉里斷連結 疫情成老化溫床

過去遺族必須安排的後事，梳化、停靈、守靈、出殯、大殮⋯⋯在疫情之下只能從簡，連「做七」的日子都亂了套，唯「清理現場」不得不做。若病患在醫院、防疫旅館內死亡，會由館內專人消毒，民宅內部得由家屬自行負責。

「這怎麼能叫家屬自己去清理？」命案現場清理師盧致宏強調，家屬不得已重回親人染疫死亡的現場，短時間內還很難接受親人猝逝的事實；更重要的是，遺體倒下之處的汙染、染疫者生前碰觸過的物品及環境，都可能有風險，缺乏專業知識的家屬很難保護自己。

盧致宏長期替「特殊死亡」的往生者服務，他也是支撐遺族走過最後一哩的重要力量。在清理現場，每當家屬熱心想幫盧致宏提些雜物，他總迅速示意對方「不能靠近」，一再囑咐「要好好照顧自己」，還主動教起家屬如何防疫。

盧致宏見過百百種現場，自殺、他殺，甚至死後多日才被人發現。即使腐壞、滲水，每具遺體在他眼中，都值得尊敬。新冠疫情爆發以來，盧致宏處理死者現場後，內心總會想：「這些家庭可能趁送餐時互相問候彼此，可能好幾天才聯繫一次。那中間的日子誰來關心？」

台灣居家護理暨服務協會常務監事張芬瑤說：「用電話和視訊遠遠不夠，很多長輩會逞強，或說不清楚自己哪裡需要幫忙。」

疫情之下，許多日間照顧站停擺、居家服務也困難重重，長者的生活秩序被打亂。張芬瑤指出，長者倚賴家人照護和鄰里網絡關懷；一旦這些「人情連結」突然消失，他們極難適應。全台約有八十萬家庭需要長照服務，慢性病與經濟弱勢是常見情況，張芬瑤擔憂，疫情切斷長者與外界聯繫，可能加速失能、失智。

對照顧者來說 ，「照顧者在封鎖政策下，同樣容易感覺孤立。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，近日協會常接到照護家屬的求助電話，疫情令他們壓力劇增，擔心若自己染疫了，誰來照顧親人？總會建議要仿照外國作法，準備好被照顧者資料小卡，一旦照顧者倒下，外界資源能立即接手照顧。

在累計隔離人數超過四百萬人的英國，家庭照顧者關懷組織（Cares UK）調查發現，七成照護者充滿壓力與焦慮，六成表示自己的健康狀況跟著變差，逾三分之一感到「再也撐不下去」。

陳景寧認為，隔離中的照護者、長者和外界處於高度孤立，日前北投也傳出一家庭長子染疫，他和高齡父母皆不幸病故，留下精神障礙的妹妹。陳景寧呼籲，「疫病喪親」和「災難喪親」相似，大量民眾失去親人，特別是疫情還涉及對家屬的汙名化，政府必須啓動類似震災後進行的心理修復工作。但目前指揮中心忙於抗疫的醫療層面，對於心理支持，還無暇關切；衛服部心口司可以有更積極的作為。