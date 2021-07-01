書寫白袍內的真善美 讓醫療的好被看見 《醫學有故事》網站上線

台灣第一個醫學人文網站《醫學有故事》誕生了，這個網站成立的宗旨是「書寫白袍內的真善美，讓醫療的好被看見」。有故事公司執行長邱文通說，《醫學有故事》倡議並報導擁有高超醫術、胸懷人文素養，或實踐社會關懷的醫師故事，要讓台灣醫療的好被看見，並廣為社會乃至國際所共知與共感。

《醫學有故事》主編葉大衛表示，網站七月一日上線後，預計每周至少推出一篇名醫的故事、一篇醫學人文的書介、一篇醫學人文的精選文章，未來還會推出深度專題。這些精彩的內容或動人的故事，計畫結集出版電子書，讓醫學人文的精神得以永久保存、淵源流傳，發揮薪火相傳的作用、產生更大的正向影響力。

上線第一天，《醫學有故事》的名醫故事，包括台灣癌症醫學之母彭汪嘉康院士、作家醫師陳耀昌、詩人醫師陳克華。葉大衛說，這些醫師都有很深的醫學人文情懷，而且都很有故事，他在採訪的現場很受感動、很受激勵。

除了名醫故事，有故事徵得黃軒醫師、傅志遠醫師以及陳和謙醫師同意轉載，在精選文章中刊出他們的精闢論述，另有好書推介，分別是《愛，薪火相傳 羅慧夫精神永不息》、《醫療不思議》，以及《生命科學的奇蹟：臺灣試管嬰兒發展史》等書。葉大衛表示，有故事將徵得更多醫師供稿，也將介紹更多好書。

根據全球資料庫網站Numbeo資訊，自2016年起的醫療保健指數（Health Care Index）排行榜，台灣連續四年排名全球第一，主要是醫療水準高、服務品質好、便利又親民，其背後則有堅實的醫學人文精神作依托。

邱文通強調，台灣厚實的醫學人文精神，植基於對人性的關懷及其專業的訓練，不但在診治中對病人疼惜關懷，也讓病人感受到人的尊嚴與感動。「有故事在感動之餘，也希望透過《醫學有故事》感動更多人。」

《醫學有故事》網址：https://www.mhustory.com/