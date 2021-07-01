海外華人圈享有盛名？自稱病毒專家閆麗夢的是與非

圖／法國國際廣播電台 提供

先前在海外媒體不斷曝光在華人圈享有盛名，並指控香港大學有份協助隱瞞COVID-19疫情，自稱為病毒專家的閆麗夢女士，連美國前總統川普及高級顧問和保守派權威們都曾經把她視為英雄般的吹捧。

但是什麼因素讓她跌落神壇?又飽受爭議?據其他媒體的說法，閆麗夢女士在過去她並不是醫療專家，但她到了美國忽然像開竅般發佈許多醫療“起源論文”並批露給美國當地媒體，在報導之後這位女士，逐漸被渲染成為神話般騰空出世的大人物。在COVID-19疫情蔓延及媒體炒作下，世界群眾的情緒逐漸恐慌，加上信息的快速散佈及無知團體廣傳，終就成為恐慌情緒的最好的抒發破口。

2020年11月《紐約時報》罕見報導指“COVID-19病毒起源於中國”的理論消息傳出，中國方面不能接受此種說法並且認為這種方式是美國向世界抹黑中國的作法，此舉動不僅破壞美中之間的原有友好關係，也加深了美中人民之間的誤會當時COVID-19疫情在美國蔓延，催化了海外”仇中”情緒高漲。直至時間的過去，因最後被美方證實所提出的方式，對治療COVID-19毫無用處，這位女士也逐漸淡出在媒體上，但對世界數萬人因為誤信造成身體損傷，擔誤治療感到婉惜，也感嘆美中之間的矛盾更加之深。