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影／顏寬恒：年底練出6塊肌 否則再請3000份雞排
前立委顏寬恒今年3月26日在臉書公布要在3個月內瘦10公斤，希望能透過瘦身讓身體更健康，他今天現身，明顯小了一號，過去的衣服也顯得寬鬆，他表示過去3個月一天只吃兩餐，飲食也低油、低鹽、低澱粉，搭配跑步和重訓，目前體重是79.1公斤，未來也會繼續維持，他公開說，年底前要再練出腹肌，否則就再請3000份雞排。
顏寬恒今天也公開他的瘦身課程，每天下午兩點、晚上八點兩次的跑步機，中間加上或多或少的有氧和重訓，三個月內不曾間斷，他說減肥沒有甚麼秘訣，少吃多動就對。
日前他也與草爺「插賭」，減重失敗要請一千份雞排，草爺在指定日期前未達成目標，已經確定要請一千份雞排，雖然顏寬恒在期限內達標，但因為現在景氣低迷，他決定，如果疫情三級警戒若能順利解除，他也將發送2000份雞排，支持在地小吃，也要慶祝他「減肥成功」。
顏寬恒，脂肪都可以打敗，我們也可以打敗病毒，希望大家能夠一起鍛鍊身體、共同對抗疫情，減重是一生的志業，他說「如果體重都不能控制，你還能控制什麼？」
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