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顏寬恒3個月減重10.4公斤 父顏清標曾勸「不要再減了」

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
前立委顏寬恒今天在臉書說，自己終於減重成功，並PO上自己減重前後照片。圖／取自顏寬恒臉書
前立委顏寬恒今天在臉書說，自己終於減重成功，並PO上自己減重前後照片。圖／取自顏寬恒臉書

前立委顏寬恒3個月內減重10.4公斤，他今天在臉書PO出自己減重前後照片，寫著「這條路是自己決定的，就算跪著走也要走完。」他說減重過程辛苦，父親顏清標曾在旁看了心疼不忍，在旁勸說：「不要再減重了」。

顏寬恒說，他從小就是阿嬤跟所有長輩的寵兒，大家都愛把好東西餵過來，高中後，幾乎都沒有瘦過，自己吃的很幸福，也胖的很幸福，但肥胖是福，也是一種負擔，去年開始的疫情，讓他重新思考，不確定未來會怎麼樣，是無常會先來，還是明天會先來？

「如果一切那麼難以預料，那至少人生在世，應該掌握一件事情，那就是自己。所以寬恒這才決定要在3個月內減重10公斤，那是為了看到孫子孫女長大，那是為了自己的家人，也是為了證明給自己和大家看，只要下定決心，任何人都做得到！」

他說減重最後5天，距離目標還剩3公斤，自己竟然摔傷，對已經減重到最後一刻的人來說，再也沒有比這個更壞的消息，他從肋骨傷到前胸的瘀青，光是呼吸都會痛，重訓推不動，跑步喘氣都會撕心裂肺的痛，差點就絕望，一天要瘦0.6公斤，身上沒傷都不一定做得到了，況且是身上有傷，「既然這條路是自己決定的，就算跪著走也要走完。」

他說最後5天，父親顏清標又拿出了珍藏的藥酒給他抹，一邊嘮叨地勸他不要再減重了，雖然每一步都痛，他還是堅持在跑步機上一步一步地走，咬著牙一步一步地走，他感謝那些自始至終不相信的人，謝謝那些從頭到尾覺得做不到的人，謝謝那些每次都叫他先吃飽了再來減重的人。

每天下午2點，晚上8點兩次的跑步機，中間加上或多或少的有氧和重訓，3個月沒有甚麼秘訣，少吃多動，三級警戒前他參加大甲媽繞境，也參加生日宴，他幫忙缺水的大家奔走；疫情警戒後，他跟大家一起關在家，也跟家人一起吃喝，妻子做的美食讓他差一點就破功。

2021年6月25號上午9點32分，79.9公斤，再上跑步機，2021年6月25號上午11點42分，79.1公斤， 三個月的時間減了10.4公斤，他說自己做到了。

他說「草爺減重失敗要請一千份雞排，寬恒雖然贏了，但眼看台灣現在一片低迷，我們太需要一場勝利了，在此宣布只要台灣能夠三級解封，解封的那一周周末，寬恒也加請兩千份雞排，總共3000份雞排，讓我們盡棉薄之力，一起活絡這一區的人心和小攤販！」

他說既然都宣布要請客了那當然要更進一步挑戰，在減重成功之後總覺得自己還有不足，在年底之前加碼鍛鍊要練出腹肌，做不到就再請3000份雞排。

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