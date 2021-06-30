聯亞遞交EUA審查申請 食藥署：還未看到資料

聯亞生技今天表示，已向衛福部食藥署申請 EUA。不過，食藥署藥品組科長黃玫甄表示，可能廠商才剛送件，尚未看到審查資料。

聯亞周日公布新冠疫苗二期臨床期中分析數字，其疫苗安全性與耐受性良好，不分年齡組的血清陽轉率為95.65%，中和抗體效價則為102.3。不過能否通過EUA，還需要與 AZ 疫苗進行免疫橋接試驗，依據食藥署發布的評估標準，必須證明不劣於AZ疫苗。

除了聯亞生技外，高端疫苗也於6月15日遞交申請，但食藥署日前通知需補件，EUA審查恐延至七月底，是否也會讓聯亞的審查受到拖延？

黃玫甄表示，目前尚未看到聯亞的相關資料，因此無法知道是否需要補件。但兩家疫苗是分別審查，因此不會影響。

至於與AZ疫苗的比較，食藥署則委託部立桃園醫院蒐集200位國人接種 AZ 疫苗的免疫性結果，再與兩家疫苗進行比較。但AZ疫苗的結果是否已出爐，黃玫甄則表示無法透露。