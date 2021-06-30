北市科技防疫 即時大數據立大功

新冠肺炎疫情下，資訊不對等讓民心更惶惶不安。臺北市長柯文哲祭出防疫新策略，除了科技防疫三支箭外，也透過大數據「科技」防疫，更透過即時訊息傳遞，讓市民從手上到路上，都能第一手掌握最新防疫資訊，保護自身安全。

臺北市政府資訊局長呂新科表示，大數據「科技」防疫，用科學化方式做決策。 圖／吳佳瑾 攝影

大數據建置疫情儀表板

疫情瞬息萬變，市府決策須能掌握深度完整分析，方能洞燭先機。

臺北市政府資訊局長呂新科表示，北市大數據中心根據中央防疫指揮中心和國際組織公布的疫情資料，以數據分析及視覺化方式，統整成疫情儀表板，內容包含確診、居家隔離及居家檢疫的熱區分析，同時也依時序組成可分區觀察到疫情確診數的散佈軌跡。

北市大數據中心以數據分析及視覺化方式，統整成疫情儀表板。 圖／吳佳瑾 攝影

將資料梳理綜整進大數據，讓決策視野擴大。疫情儀表板呈現各項數據包括時間、空間和分類統計等多種樣態趨勢，可依關注重點，針對時間、類型篩選關鍵資訊，有效提供市府防疫小組解析不同向度的數據變化，正確掌握疫情關鍵發展趨勢，研擬決策判斷。

呂新科也強調，藉由時間軸線的資料累積，更可運用時序推移，呈現疫情資訊的脈動，輔助疫情決策小組更直覺掌握感染途徑資訊，分析北市疫情冷熱區，派出「快篩隊」前進重點區域全面圍堵疫情，啟動「台北市疫情冷區殲滅計畫」等，科學化制定資源決策及擬定政策參考。

臺北市於傳統市場試辦「市場實聯分流管理資訊站」，透過機器可進行實聯制、體溫及口罩偵測、人流管控等，結合人工智慧進行防疫。 圖／吳佳瑾 攝影

市場智慧分流

後疫情時代，必須學習在疫情和經濟發展中取得平衡。為免市場成為疫情破口，北市府6月初即進行市場分流管制，並在南門中繼市場建置「市場實聯分流管制資訊站」機台試辦，未來將推廣至全市40幾個公有市場。

呂新科說明，「市場實聯分流管制資訊站」可透過掃台北通、身分證及台北卡（如敬老卡）進行實聯認證，也會協助感測體溫、偵測是否戴口罩及噴灑酒精，另外也有人流控管之功能，降低民眾接觸的頻率，可有效控制採買人流。

除了便民外，也讓場域管理單位提升人員部署及效能，同時也能將實聯制有效地落地。

目前除了在南門中繼市場設置5台試辦，也持續滾動修正、優化，未來若評估 可行，將依照各場地需求擴大部署，減少人力部署，免於接觸。

「台北通」App在防疫實聯工作，展現絕佳效能。 圖／吳佳瑾 攝影

台北通是福利更是防疫功臣

「台北通」App 原本是專屬台北市民的優惠福利平台，去年因應公有場館防疫作業，開始加入防疫實聯工作行列，今年5月起實聯制場域擴大執行，民間需求量遽增，中央也推出簡訊實聯制系統。

呂新科指出，在不影響政策整體執行，提供民眾多元的實聯方式考量，另於唐鳳政委的協助下，台北通與中央1922簡訊實聯進行架構整合，產生整合性的QR Code，可同時支援台北通掃碼，或是簡訊實聯制的方式，達到一碼二用的成效。

台北通本身的功能性多元，並將個人身份識別結合多項市政服務，包含「卡證」、「服務」、「帳單」、「優惠」等四大應用面向，其中的實聯掃碼在這次疫情期間持續被關注。也由於疫情關係，台北通申請量遽增，資訊局緊急擴增容量，讓系統能保持穩定，期望台北通能為防疫工作發揮更大的成效，更貼近民眾所需。

臺北市政府採取三階段的視訊設備及服務建置，讓公務運作不中斷。 圖／吳佳瑾 攝影

公部門行動生產力的挑戰

疫情升溫，公私部門都進行分區、居家辦公。呂新科指出，臺北市政府有上萬名員工，資訊局也早在去年就提早部署，規劃市府視訊會議系統，以提供疫情變化所需，更採取三階段的視訊設備，及服務建置，達成「讓大象跳舞」的艱難任務。

首先，檢視市府視訊架構、網路配置與資源盤點，並導入雲端視訊會議系統授權服務，進行視訊會議規劃，各機關視需求申請使用，並提供市府各機關易學、易用，且符合行政院資安規範的視訊會議服務。

第二階段，為考量授權數量與使用效益，規劃開發市府「雲端視訊會議管理系統」，建置架構以「視訊雲服務」為概念，結合Webex Meeting 授權帳號，達成視訊軟硬體整合及管控使用量，滿足各機關視訊會議需求。

第三階段，建立本府各局處及專案團隊的數位協作生態，讓同仁在分散的辦公環境中維持溝通、協作及公務處理，讓市府仍能高效運作，當然不是只有視訊會議系統，必須有更複雜的平台來支援，因而市府的運作E化基礎建設都進階地調整，以因應這些衍生的需求。

今年疫情爆發前，北市府視訊會議場次數平均一天是6至7場，5月中後疫情爆發後，目前每天平均多達450以上場次，6月起市政會議也首次視訊進行，府內會議也改為線上視訊，如何進行資安控管及擴增量能，讓公務運作不中斷，資訊局都全力以赴。

◆台北通實聯制－

影片：https://youtu.be/TlKJsS_UdIg

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