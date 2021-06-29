新增17例疫苗接種後死亡 2位解剖原因仍不明
國內今日新增14例疫苗接種後不良死亡案件，共累計 240 例COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，目前已累計44例已解剖案例，包含1例吸入食物窒息、2例頸椎骨折、1例氣噎、1例顱內出血、2例疑似肺炎、2例泌尿道感染、2例還待釐清。
莊人祥指出，目前新增14 例死亡不良事件，年齡為56歲89歲之間，有9人為75歲以上長者，其疫苗接種1至11天之間內死亡，另新增有 3 例分別為原通報危及生命與導致病人住院或延長病人住院時間，追蹤後轉為死亡事件。總計新增17例死亡個案中，75歲以上10例，這17例中3例為長照機構機構，有3位洗腎者，有慢性病史。
另外6月22日原通報1例非嚴重不良事件，後因該案疑似心肌梗塞，進行心臟支架手術而入住加護病房，於後續追蹤關懷將此案調整為嚴重不良事件。
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