功德山捐贈七家醫院防疫物資 寬如法師：醫護人員是人間菩薩

齊心投疫！在六月的艷陽天，桃園功德山住持寬如法師動員僧眾，驅車前往台大醫院北護分院、衛生福利部桃園醫院、汐止國泰醫院、台北市立聯合醫院的仁愛院區、陽明院區及和平院區，另有板橋亞東醫院等七家醫院，捐贈防疫物資，每家都是防護頭罩五百個、防護衣五百套，以及大悲咒水四千八百瓶。

寬如法師特別感謝所有醫護人員。寬如法師說，在疫情緊繃的這段期間，醫護人員是民眾的最大依靠，大家對於疫情都很恐慌、無助，站在第一線的醫護人員最辛苦，「你們就像人間菩薩，來救苦救難！」功德山願盡棉薄之力，祈望疫情能夠下降，醫護人員都能夠平安吉祥，來救度眾生。

抵達和平院區時，寬如法師更強調，在SARS期間以及現在作為專責醫院，這裡的醫護人員要全力以赴照顧病患，風險和壓力都非常大，真是有大慈大悲的菩薩心腸，既讓人感動也心疼，要特別為大家祈福。

功德山捐贈新北市亞東醫院防疫物資，大夥兒協力搬運下車。 圖／功德山提供

根據《大悲心陀羅尼經》經文記載，誦持大悲心咒者，不受十五種惡死，其中包括不為惡病纏身死；信眾深信，佛家弟子供奉的飲用水，念誦大悲咒七七四十九遍，即成為大悲咒水，給病人或老人飲用，可以治病保健。因此，寬如法師將大悲咒水送進醫院，祈願確診人數下降、病患快好，以及醫護人員都得平安。

在接受捐贈物資時，台大醫院北護分院黃國晉院長謝謝寬如法師親臨醫院，為護理師、病人打氣。他說，疫病當前，第一線同仁會害怕，病患更怕，透過捐贈儀式，祈求佛祖加持，讓站在第一線的醫護人員更安心、勇敢，更願意來照顧病人。

桃園醫院社工科主任余珮瑜說，上次疫情最嚴峻的時刻，寬如法師帶僧眾來部桃灑大悲咒水，為全院祈福，這次又送來兩百箱大悲咒水和防疫物資，非常感恩。仁愛院區蕭勝煌院長則表示，料想抗疫這場仗會持續一段時間，佛教功德山基金會寬如法師送來這些正向的力量，鼓舞我們繼續勇敢向前。

代表接受捐贈物資的醫院代表，分別是陽明院區的黃實宏院長、和平院區的陳美如醫務長、板橋亞東醫院的林子玉部長，以及汐止國泰醫院由市議員廖先翔代表。