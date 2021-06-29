疫情挑戰城市危機處理 北市快速反應、全府一命

COVID-19讓雙北成為疫情重鎮，臺北市一直被認為是最有能力應變的城市，面臨疫情浩劫，市府持續推動科技防疫，達到快速反應作為；全府一命的凝聚力，除讓人力達到最妥運用，更讓防疫和經濟發展雙軌並進，為後疫情時代做好準備。

從北市防疫看城市強韌

城市治理和疫情防衛息息相關，臺北市政府秘書長陳志銘表示，疫情重創北市，但過程中也可見臺北的強韌之處，其具備了最強的「醫療量能」、「科技防疫」及「組織動員」能力。

1.靈活補足醫療量能

疫情爆發後，優先要處理的就是提升醫療量能，北榮、三總等醫院能夠在短短的二周內，讓臺北的防疫專責病房數從原本324床，擴充到1,370床可以收治COVID-19 的患者。

有別於興建方艙醫院可能造成資源短期的大量投入，反而讓原有餘力協助的資源無法幫上忙；北市以「調撥車道」的概念，讓疫情尖峰時期，能夠妥善運用低負載量的資源，成立「加強版防疫專責旅館」作為「臺灣版方艙醫院」。

「加強版防疫專責旅館」收治無症狀或輕症的患者，床數從無擴充到1,800床，補足醫療量能，也避免醫療人力遭拖垮。

北市徵調離退職醫護人員支援「加強版防疫專責旅館」，並在很短的時間內，床數從無擴充到1,800床，有效的補足醫療量能。 圖／台北市政府 提供

2.零接觸科技防疫

北市這幾年推動數位基礎建設，在這次科技防疫中展現強大能量，例如台北通、大數據中心、酷課雲、居家辦公、無現金交易，以及電商與物流，過去長久建置努力，在疫情間真正達到數位轉型「零接觸」，守護廣大市民健康。

北市府員工數破萬，為減少疫情因接觸而擴散，除市政會議分階段從府外單位以視訊開會取代進入府內開會、府內單位首長以梅花座跳格分批視訊會議、到全面採線上視訊會議方式進行，也讓員工可以在高度資安把關前提下，持續居家辦公，公務不停擺。

3.組織動員全府一命

組織動員部分，首先徵召退休醫護支援加強版防疫專責旅館，其次是北市校護自願徵調至各區健康服務中心，日打200通電話講到「燒聲」，第三則是里長、里幹事及健康服務中心的第一線人員，他們都是最重要的醫療輔助力量。

陳志銘強調，「全府一命」是同仁們的共識，所有局處都全力支援衛生局。上百名校護在學校停課期間，自願協助至12區健康服務中心協助，忙到晚上10點；即便剛開始無法優先注射疫苗，市府公務車司機也願意輪班加入疫苗運送車隊行列…都讓人見證疫情下的溫暖與感動。

北市百名校護使命感強烈，在學校停課期間，自願協助至12區健康服務中心協助抗疫。 圖／台北市政府 提供

永續臺北的關鍵

要維續永續城市，面對危機的應變能力，扮演舉足輕重角色。陳志銘認為，北市能在一次次挑戰中堅持下去，最主要的動力，來自於領導者的決策思維和意志力；「讓疫情和經濟雙軌發展」，更是在後疫情時代，臺北能否復興的關鍵。

1.科學化的決策思維

市長柯文哲是醫生背景，面對病毒有一定的了解，每天看「專責病床空床數、防疫旅館空床數、救護車收治數」數字報表，以科學數據進行決策，不需再透過轉譯，就可針對病毒，設計彈性的戰略與戰術。

北市府利用科技輔助防疫，透過大數據中心的新冠肺炎儀表板，梳理出風險預警、資源調度、成效追蹤等三大核心防疫資訊追蹤向度，有助於輔助防疫決策。 圖／台北市政府 提供

北市府希望按照理性的數據、科學證據執政，創造一個「理性、務實、科學」的城市治理文化，培養出「自我修補、改進、自我進步的能力」，立基於過去的數位基礎建設之上，持續透過科技輔助防疫。

2.疫情和經濟的平衡

陳志銘強調，北市府借鏡國外城市的經驗，在「疫情爆發」與「經濟崩潰」之間要取得平衡。將疫情做一定程度的防範與控制，但讓社會經濟活動盡量維持；以最低的行政成本、維持三級管制，希望在最短時間，「全民施打疫苗」覆蓋率可以達到 70%，這才是終極戰略。

市府多年來推動數位轉型，像科技防疫、遠距工作、零接觸、宅經濟的發展，市府目前閉館的各場館也趁這段期間加速完成未來解封後的人流管控數位部署、觀傳局景點人流資訊紅綠燈等設計，這些產業數位轉型政策白皮書提到的方案都陸續實現中，在各產業裡發揮真正的應用。

在後疫情時代，我們必須試著與疫情共存，試著找出平衡點，直到全體免疫，直到疫情不再大幅度影響，或干擾到我們的日常生活，城市的偉大才能繼續永續下去。

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