明年總額上看八千億 衛福部揭三大目標含看護Uber平台

國發會於今日審議通過明年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍，成長率1.272%至4.4%，總額上看8180億；高推估4.4%為11年以來新低，低推估1.272%則為16年來新低，但協商空間3.12%是16年來最大範圍。衛生福利部社會保險司司長商東福表示，協商空間可以用來讓健保更好，明年三大政策目標為建置醫院看護的Uber平台、整合慢性病健康促進平台、擴大視訊及電話診療。

商東福表示，國發會推估下限是根據客觀數據，經過既定公式計算而得，同意維持1.272%，上限綜合考量健保整體財務狀況、經濟成長、國人負擔能力、健保中長期改革政策推動需要、疫情衝擊醫療需求與供給。

商東福表示，根據國發會推估，明年總額介於在7935到8180億元間，較今年增加100億到344億元，雖然成長率4.4%，比今年低了0.1%，但是總金額還是向上成長的。

商東福表示，衛福部向國發會提出三大重點政策目標，爭取到明年的協商空間。首先是今年疫情看到限制家屬陪病、照服員和看護發生院內感染，希望能住院品質提升，明年健保署將支持推廣照護司以公務預算建置人力派遣平台，就像醫院看護的Uber，由政府提供經過妥善訓練的照服員，以合理收費提供家屬服務。

再者是國健署已經建置的國人生活飲食習慣共享平台，健保署將透過論品質計酬等計畫，將生活習慣得資訊整合到醫療服務，鼓勵醫事人員經由生活習慣的介入，達成國家慢性病防治的目標。第三個目標則是今年疫情讓國人看到零接觸診療的重要性，明年將視訊及電話診療的範圍擴大，結合虛擬健保卡的推廣，慢性病常態回診未來會更加便利。