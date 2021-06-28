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增2家長照機構確診 累計91家 近400人染疫

聯合報 / 記者黃惠群楊雅棠邱宜君陳雨鑫／台北即時報導

新冠疫情除延燒到醫院，如今也有多家長照機構內部人員染疫，今指揮中心宣布，昨日至今新增2家長照機構，1個是居家式長照機構，另1個是護理之家。目前累計91家長照機構發生染疫事件，累計確診者有94位工作人員，272位非工作人員，並有196位員工曾接受隔離。

針對各年齡層染疫後重症率、致死率，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，重症率仍以70歲以上族群較高，70至79歲族群為23% ，60至69歲32.7％，80歲以上者12.4%。

致死率部分，80歲以上為31.8％，70至79歲為30.5％，60至69歲為27.2％。

羅一鈞統計，75歲以上重症率為51.9％，死亡率為26.3％；65至74歲的重症率為38.4％，死亡率為10.2％。重症率跟死亡率仍以最年長族群為高。

羅並表示，今年4月20日後確診個案共13558例，依WHO嚴重度分類，重症者（嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群）有2639人，重症率19.5%；而60歲以上有4669位個案，其中有1789例為重症，重症率為38.3%。

長照 死亡率

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