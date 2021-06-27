疫情下視障按摩業重傷 業者希望政府列優先接種對象

疫情下，台中市的視障按摩業受嚴重衝擊，業者說，餐廳還可以外帶，他們不能外帶；從政府上個月15日宣布三級警戒的那一天下午就停止上班，到現在都沒有工作，但政府的補助亦杯水車薪。希望政府能替從業人員優先接種疫苗，既保護他們弱勢的一群，也好讓客人未來上門時能夠安心。

台中自然甦活視障按摩養身棧在台中市有兩家店，視障按摩工作者10多人。負責人林育忠說，視障按摩從業人員在全國有執照者有4、5千人，實際從事者僅2、3千人，人數不多，但工作都需要與客人在房間內接觸。這次的衝擊比去年大，即使警戒降級後，要等客人心理感覺安全重新上門，恐怕還要一段時間，若是能先接種了疫苗，可以讓客人稍感放心，也可保護視障者。

他說，視障按摩業者只有客人上門才有所得，因為疫情，使得收頓時歸零，政府補助視障按摩從業人員每月1.5萬元，真的是不足，但也只能共體時艱。至於店家，去年還有防疫物資的補貼，今年則無。 疫情下，台中市的視障按摩業受嚴重衝擊。圖／林育忠提供

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