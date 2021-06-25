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新北家禽屠宰場爆移工確診 是否停業還在研議

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
動保處表示，昨晚依指引新北禽獲報後，立即由場區人員進行清消。圖／新北市農業局提供
動保處表示，昨晚依指引新北禽獲報後，立即由場區人員進行清消。圖／新北市農業局提供

新北市家禽運銷合作社有一名36歲越南籍女移工確診，目前已匡列23人進行篩檢，其中有5人快篩陽性，PCR結果尚未出爐。新北市勞工局表示，目前已啟動母語關懷機制；至於新北禽是否要停業，動保處表示，目前還在研議中。

新北禽昨日晚間因3名越南籍移工表示身體不適就醫，其中2名快篩陰性，1名快篩陽性，衛生局昨日已進行匡列並收治檢疫所，並未上工，今日得知該名移工PCR陽性，勞工局已即刻啟動母語關懷機制。

勞工局表示，昨夜已掌握有移工快篩陽的消息，接觸者已停止上工，快篩陽性移工會由衛生局直接收治至檢疫所、其餘18位快篩陰性，會由雇主在今天下午安排居家隔離。

動保處表示，昨晚依指引新北禽獲報後，立即由場區人員進行清消。早上已至新北禽再次進行大清消，下午配合仲介協助進行宿舍清消。至於是否要停業還在研議中。另外預計明日會在樹林肉品市場設置快篩站進行廣篩。

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