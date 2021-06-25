新北家禽屠宰場爆移工確診 是否停業還在研議
新北市家禽運銷合作社有一名36歲越南籍女移工確診，目前已匡列23人進行篩檢，其中有5人快篩陽性，PCR結果尚未出爐。新北市勞工局表示，目前已啟動母語關懷機制；至於新北禽是否要停業，動保處表示，目前還在研議中。
新北禽昨日晚間因3名越南籍移工表示身體不適就醫，其中2名快篩陰性，1名快篩陽性，衛生局昨日已進行匡列並收治檢疫所，並未上工，今日得知該名移工PCR陽性，勞工局已即刻啟動母語關懷機制。
勞工局表示，昨夜已掌握有移工快篩陽的消息，接觸者已停止上工，快篩陽性移工會由衛生局直接收治至檢疫所、其餘18位快篩陰性，會由雇主在今天下午安排居家隔離。
動保處表示，昨晚依指引新北禽獲報後，立即由場區人員進行清消。早上已至新北禽再次進行大清消，下午配合仲介協助進行宿舍清消。至於是否要停業還在研議中。另外預計明日會在樹林肉品市場設置快篩站進行廣篩。
疫情快報
▪【疫情專題】25日增76例本土、5人死亡 確診數中止連3升
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】雙北果菜市場廣篩15人PCR陽性 新北屠宰場見首例確診
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言