雲林AZ施打率回升 許多人詢問殘劑施打醫療院所等公文

雲林縣第三階段AZ疫苗接種今天開打，上午各快站出現人潮，比第二波來得多，有的鄉鎮超過5、6成；整個施打秩序良好，對於中央疫情指揮中心宣布，疫苗殘劑開放給序列對象以外的人預約施打，衛生局長曾春美表示，會把中央公告轉給合約醫療院所依規範辦理，民眾可直接向醫療院所查詢。

今天第三階段疫苗開打，因天氣晴朗帶動施打率提高，幾乎每個鄉鎮上午施打率都達5成，有的甚至超過6成，民眾施打踴躍。只是有些長輩的家人對施打AZ仍有些疑慮，部分到施打站視察的鄉鎮長，也都請大家安心，也提醒民眾身體有任何毛病，都須與現場醫生討論並作好防範。

沿海鄉鎮施打情況也不錯，四湖鄉長蘇國瓏說，第一波接種陸續傳出疑因疫苗產生不良反應加上雨天，使上周接種率下降，出現緩打，但今天已好轉，接種情況不錯。雲林縣石廟雜糧生產合作社理事主席沈泓志也捐贈國產黃豆製造的紅茶豆奶，為斗南快打站工作人員加油打氣。

至於這幾天許多民眾詢問是否有疫苗殘劑可打，曾春美表示，為不浪費疫苗，縣內快打站的殘劑，依照中央疫苗預防接種殘劑處理規範，優先給現場第1至10類有意願者接種。

由於中央疫情指揮中心今天宣布，針對合約醫療院，將每天最後一瓶殘劑開放18歲以上的民眾施打，衛生局也會轉達給合約醫療院所依規範辦理。