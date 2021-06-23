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中油原油外洩50公秉油汙漂到琉球鄉 屏縣府將向中油求償

聯合報 / 記者劉星君徐如宜／連線即時報導
琉球區漁會總幹事蔡寶興說，油汙進入港內。圖／蔡寶興提供
琉球區漁會總幹事蔡寶興說，油汙進入港內。圖／蔡寶興提供

中油公司大林煉油廠外海21日晚間因賴比瑞亞籍「NISSOS RHENIA」油輪輸送原油時，內串蛇管破裂原油洩漏，中油停止輸油出動工作船除汙，估計洩漏約50公秉原油，部分油汙漂至屏東縣琉球鄉沙灘和漁港，海巡署以攔油索及吸油棉，除汙作業目前仍持續，屏東縣府環保局要求中油將油汙清除，由於琉球鄉是漁業資源保育區，要求在除汙時不可以使用化學除油劑。

高雄漁民今天開船到現場，油氣臭味仍重，屏東小琉球岸邊油汙染比昨天更嚴重。中油大林廠長廖本源回應，目前第一要務就是除汙，希望能盡快完成，至於漁民求償部分，待日後再具體討論。

屏東縣環保局指出，今天上午7點多到小琉球周邊海岸巡視油汙情形，經勘查白沙尾漁港、漁福漁港、衫福漁港的港區僅剩許油花油汙。

環保局指出，今天上午與中油開緊急應變會議，縣府要求中油持續清汙作業，針對海汙造成損失，縣府將向中油求償，並請海洋保育署針對油汙造成海洋汙染開罰，由於琉球鄉事環境敏感區域，在清除油汙時，不能使用化學除油劑，只能透過物理方式，攔油索、吸油棉清除油汙。

「大福漁港整個港都是油臭味！」琉球區漁會總幹事蔡寶興說，有漁民傳給他的畫面，發現海上都還是油汙，外海油汙在海上漂流，隨著潮汐、風向影響流動方向，恐推向港區內，昨清除了又進來，琉球海域有潮間帶，影響生態，海域汙染，漁民暫時無法作業，抓了魚也不敢吃。

屏東縣府海洋及漁業事務管理所指出，琉球鄉有畫設漁業資源保育區，針對生態部分，請中山大學團隊到場採樣調查，後續漁民若有相關損失，請漁會針對漁民損失提出主張，後續協助相關求償機制。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，外海仍有油汙，油汙在海上漂流，隨著潮汐、風向影響流動方向，恐推向港區內。圖／蔡寶興提供
琉球區漁會總幹事蔡寶興說，外海仍有油汙，油汙在海上漂流，隨著潮汐、風向影響流動方向，恐推向港區內。圖／蔡寶興提供
琉球區漁會總幹事蔡寶興說，外海仍有油汙，油汙在海上漂流，隨著潮汐、風向影響流動方向，恐推向港區內。圖／蔡寶興提供
琉球區漁會總幹事蔡寶興說，外海仍有油汙，油汙在海上漂流，隨著潮汐、風向影響流動方向，恐推向港區內。圖／蔡寶興提供
中油公司大林煉油廠前天晚間外海輸送原油時，內串蛇管破裂原油洩漏，部分油汙漂至屏東縣琉球鄉沙灘和漁港，除汙作業目前仍持續，屏東縣府環保局要求中油將油汙清除，琉球鄉是漁業資源保育區，要求在除汙時不可以使用化學除油劑。圖／屏東縣環保局提供
中油公司大林煉油廠前天晚間外海輸送原油時，內串蛇管破裂原油洩漏，部分油汙漂至屏東縣琉球鄉沙灘和漁港，除汙作業目前仍持續，屏東縣府環保局要求中油將油汙清除，琉球鄉是漁業資源保育區，要求在除汙時不可以使用化學除油劑。圖／屏東縣環保局提供
中油公司大林煉油廠前天晚間外海輸送原油時，內串蛇管破裂原油洩漏，部分油汙漂至屏東縣琉球鄉沙灘和漁港，除汙作業目前仍持續，屏東縣府環保局要求中油將油汙清除，琉球鄉是漁業資源保育區，要求在除汙時不可以使用化學除油劑。圖／屏東縣環保局提供
中油公司大林煉油廠前天晚間外海輸送原油時，內串蛇管破裂原油洩漏，部分油汙漂至屏東縣琉球鄉沙灘和漁港，除汙作業目前仍持續，屏東縣府環保局要求中油將油汙清除，琉球鄉是漁業資源保育區，要求在除汙時不可以使用化學除油劑。圖／屏東縣環保局提供
琉球區漁會總幹事蔡寶興說，油汙進入港內。圖／蔡寶興提供
琉球區漁會總幹事蔡寶興說，油汙進入港內。圖／蔡寶興提供
中油公司大林煉油廠前天晚間外海輸送原油時，內串蛇管破裂原油洩漏，部分油汙漂至屏東縣琉球鄉沙灘和漁港，除汙作業目前仍持續，屏東縣府環保局要求中油將油汙清除，琉球鄉是漁業資源保育區，要求在除汙時不可以使用化學除油劑。圖／屏東縣環保局提供
中油公司大林煉油廠前天晚間外海輸送原油時，內串蛇管破裂原油洩漏，部分油汙漂至屏東縣琉球鄉沙灘和漁港，除汙作業目前仍持續，屏東縣府環保局要求中油將油汙清除，琉球鄉是漁業資源保育區，要求在除汙時不可以使用化學除油劑。圖／屏東縣環保局提供
中油公司大林煉油廠前天晚間外海輸送原油時，內串蛇管破裂原油洩漏，部分油汙漂至屏東縣琉球鄉沙灘和漁港，除汙作業目前仍持續，屏東縣府環保局要求中油將油汙清除，琉球鄉是漁業資源保育區，要求在除汙時不可以使用化學除油劑。圖／屏東縣環保局提供
中油公司大林煉油廠前天晚間外海輸送原油時，內串蛇管破裂原油洩漏，部分油汙漂至屏東縣琉球鄉沙灘和漁港，除汙作業目前仍持續，屏東縣府環保局要求中油將油汙清除，琉球鄉是漁業資源保育區，要求在除汙時不可以使用化學除油劑。圖／屏東縣環保局提供

小琉球 屏東縣 中油

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