新北市文化局推出「新北E書房」 一站式線上學習娛樂送你家

因應疫情影響，新北巿鼓勵巿民低度活動在家防疫，文化局推出「新北E書房」一站式線上學習娛樂服務，讓民眾宅在家安心抗疫，你(妳)宅家我服務，線上服務不中斷，文化局要為新北市民藝起加油!

新北e書房網站。 圖／新北市政府文化局 提供

新北e書房網站

文化局表示，本次市立圖書館圖特別推出「新北E書房」網站，有豐富、多元的各類型數位免費學習資源，內容包含適合各年齡電子書、語言學習、創新學習、名人開講、說故事及等各類型數位資源，讓讀者在家隨時可以讀電子書、多元學習、玩創客、聽故事及看影片，減緩面對疫情的不安與壓力，找回閱讀、學習及休閒的好時光。

市立圖書館表示，為了要一站滿足市民朋友所有線上閱讀、學習及休閒需求，E書房提供「來追書」、「來上課」、「來分享」、「來互動」、「來看片」等五大類服務。「來追書」內容有：兒童、一般、雜誌等數10萬冊電子書，讓讀者24小時隨時借書，閱讀不打烊；「來上課」：推出語言、創新、多元等豐富、有趣的線上學習課程，讓小朋友及家長在家一起防疫，學習不間斷；「來分享」：將圖書館最受歡迎的新北講堂、大師開講及真人圖書成為線上講座，在指定場次還可即時聆聽各領域大師精闢開講及互動；「來互動」：針對愛聽故事、愛玩遊戲的小朋友，邀請老師線上說故事、帶領DIY以及趣味遊戲，幫助爸爸媽媽在家陪伴孩子閱讀更輕鬆；「來看片」：透過「iVideo教育影音公播網」、「公共圖書館區域資源中心電影院」，即可免費觀賞公視授權的戲劇、兒少節目及其他數百部電影、動畫、紀錄片。

新北E書房提供多樣化的內容，讓市民在居家防疫期間也能過得很充實。 圖／新北市政府文化局 提供

新推出的「新北E書房」，內容將會持續不斷加值，陪伴市民宅家防疫。首波上線的創客科普課程內容包括樂高EV3機器人、遊戲防沉迷、電競直播主新手村、兒童程式語言Scratch、科普實作機器人、雲霄飛車及行星模型等9堂課程，課程主題從科學實作Maker、AI機器人、程式語言、電競遊戲到多媒體應用，都是時下最夯的熱門創新學習主題，每堂線上課程都精細提供分段重點，讓學習者可以依喜好重複學習，課程內容除了知識性的學習，更提供實作演練示範，讓父母可以一同在家動手實作，線上自學、共學。

另外語言學習專區則精選包括「Easy test 線上學習測驗平台」、「FUNDAY 線上外語學習平台」、「iVideo教育影音－想享學外語館」、「空中英語教室影音典藏學習系統」等線上英文平台，還有小朋友專屬的「Jolly Good Kangaroo」以及「Enchanted Learning 魔力學習網站」等，讓大家居家防疫也能學習，新北藝起加油！詳細「新北E書房」課程資訊請至文化局官網或新北市立圖書館網站查詢( http://www.library.ntpc.gov.tw )查詢，洽詢電話：（02）2953-7868。

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