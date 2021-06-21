都曾打過AZ疫苗 台中潭子、豐原今傳2死

台中市消防局勤指中心今早獲報，潭子、豐原等地都傳出有打過AZ疫苗的患者，報請消防局派遣救護人員協助，但2名患者在送醫後宣告不治，二人死因是否與疫苗有關，將有待市府衛生局及檢警後續調查釐清。

台中市消防局勤指中心先在今天清晨6時許獲報，潭子區一名年約60多歲、有洗腎病史的男子，被家人發現無生命跡象，送醫急救後不治身亡，經查，該男子曾在17日時，有施打AZ疫苗。

另外上午8時許，豐原區有一名80多歲的婦人跌倒，送醫急救後不治，而該名婦人也有打疫苗，日期為15日，二人死因是否與AZ有關，將待市府衛生局與檢警單位後續調查釐清。

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