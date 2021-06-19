雨天加上注射頻傳後遺症 彰化今疫苗注射率下滑一半

彰化縣今天間歇大雨，預約注射疫苗的90歲以上長者未如預期踴躍接種，今天縣長王惠美視察9個疫苗注射站，發現注射率下滑到4成，不太理想；她表示，接種場面冷清跟極少數長輩注射後出現不良反應也有關，縣政府仍會繼續規畫85歲至89歲長輩注射，希望提高全民防護力。

王惠美上午跑了北斗等鄉鎮的疫苗注射站，第九站到達員林注射站。她說，這次彰化縣疫苗共3萬7000劑，目前施打率高達96%，今天為90歲以上長輩注射疫苗，她上午跑了9個鄉鎮了解疫苗施打情況，可能下雨，也可能長輩擔心注射疫苗會產生嚴重不良反應，因此出席狀況不理想，從先前注射率9成以上急遽減至約4成。

王惠美表示，縣府下個階段針對85歲至89歲的長輩注射疫苗，同時調查80歲至84歲長輩的注射意願，另逐步規畫75歲以上的長輩透過預約系統施打，可以及早跟村里長預約，盡速達到群體免疫，生活才能逐步走上正軌。

縣長交代社會處，即日起社會處出動復康巴士接送90歲以上長輩注射疫苗，「免付費、免預約，縣府主動派車。」復康巴士到府載送長輩至疫苗施打地點，再送長輩回到家，每輛巴士可乘坐2名坐輪椅的長者及各1名陪同者，疫苗注射站有專人服務，協助行動不便長者上下復康巴士，並引導至疫苗站施打疫苗，現場備有輪椅，專人消毒。