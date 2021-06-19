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台東23日施打第2波疫苗 民眾質疑市衛生所空間不足
台東獲第二批6400劑疫苗，23日全面開打，不過，人口最多的台東市，卻要在市衛生所施打，民眾質疑空間不足，恐會塞爆。衛生局表示，施打時間會分流，且天數拉長，民眾不必擔心。
衛生局長黃明恩說，台東市衛生所第二批疫苗施打，一樣採取預約制，屆時會通知施打時間，分流來打，施打天數從2天，拉長為5天，不會有人潮集中施打的狀況。
他強調，市區公費疫苗1至3類人員是在馬偕醫院施打，75歲以上和原住民65歲以上長者及4月15日前施打第一劑者，則在市衛生所接種，把施打對象分開，也是避免人潮聚集。
縣府日前為了首波8千劑疫苗施打，市區設置縣立體育館及慈濟靜思堂兩處空間場域大的快打站，施打首日因人潮太多塞車民怨四起，但第二批施打地點改為市衛生所，引來民眾質疑空間不足。
「就算分流，還是擔心會塞車。」劉姓市民說，有些長者都有家人陪同，市衛生所空間比體育館和靜思堂小很多，就算分5天施打，還是會聚集很多人，擔心又會大排長龍。
另林市民表示，市衛生所上次接種流感疫苗，就排了很久，這次安排施打新冠疫苗，可能人會更多，就不知道為何不在體育館和靜思堂施打就好，也方便停車。
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